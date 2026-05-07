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Ventes au détail en baisse de 0,1% en mars dans la zone euro
information fournie par AOF 07/05/2026 à 11:26

(Zonebourse.com) - Les ventes au détail dans la zone euro ont reculé de 0,1% en mars, après avoir déjà subi une baisse hausse mensuelle de 0,3% en février, annonce jeudi Eurostat. A titre de comparaison, les économistes prévoyaient en moyenne une baisse bien plus marquée, de l'ordre de 0,3%.

Les chiffres de février avaient été annoncés initialement à -0,2% en variation mensuelle.

Selon les données publiées par Eurostat, le volume du commerce de détail pour les carburants a chuté de 1,6% par rapport au mois de février du fait de l'envolée des prix pétroliers.

Le compartiment de l'alimentation, des boissons et du tabac a également pesé sur la tendance avec une contraction de 0,3%.

A l'inverse, les produits non alimentaires (hors carburants) ont fait preuve de résilience, progressant de 0,6% sur le mois, une hausse qui n'a toutefois pas suffi à compenser l'atonie des autres biens de consommation.

Sur un an, c'est-à-dire par rapport à mars 2025, les ventes de détail dans l'union monétaire européenne s'inscrivent en hausse de 1,2%.

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