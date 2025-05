VENTE-UNIQUE.COM : Vente-unique.com maintient une solide croissance au 1er semestre 2024-2025

Communiqué de presse

Volume d'affaires global de 132,1 M€, en hausse de 12,6% ;

Chiffre d'affaires consolidé de 97,8 M€, en progression de 8,4% ;

Niveau de marge d'EBITDA semestriel ajusté [1] attendu à un niveau comparable à celui de l'exercice 2023-2024 (10,9%), en amélioration par rapport au S2 2023-2024 (9,4%) ;

Confiance dans la capacité du Groupe à réaliser un nouvel exercice de croissance rentable.

14 mai 2025. Le Groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce son chiffre d'affaires non audité du 1 er semestre de l'exercice 2024-2025 (période du 1 er octobre 2024 au 31 mars 2025).

Normes IFRS (en K€) S1 2023-2024 S1 2024-2025 Variation Volume d'affaires global [2] 117 314 132 106 +12,6% Chiffre d'affaires 90 260 97 840 +8,4% Dont E-commerce [3] 88 384 96 223 +8,9% Dont Logistique [4] 1 877 1 617 -13,8%

Le Groupe Vente-unique.com réalise un premier semestre 2024-2025 solide dans un contexte toujours exigeant pour la consommation des ménages en Europe. Le volume d'affaires global poursuit son rythme de croissance à deux chiffres (+12,6%) et atteint 132,1 M€, porté par le dynamisme confirmé de la place de marché à travers l'Europe.

Une performance très solide dans un environnement contrasté

Le chiffre d'affaires consolidé progresse de 8,4% et ressort à 97,8 M€, avec toujours une dynamique favorable pour les activités E-commerce (site Vente-unique.com et marque Habitat). Cette performance s'inscrit dans un contexte pourtant défavorable pour la vente de meubles en France (en baisse de -3,8% sur le 1 er trimestre 2025 [5] ) et a été réalisée sans affecter les marges.

Les revenus issus des prestations logistiques sont montés en puissance tout au long du semestre et ressortent à 1,6 M€, avec un niveau d'activité sur le 2 ème trimestre supérieur de 22% à celui enregistré l'an passé (1,0 M€ vs 0,8 M€). Une dizaine de clients externes ont déjà été convaincus par le savoir-faire de Vente-unique.com dans la logistique et des clients supplémentaires seront intégrés au second semestre. Comme annoncé, les revenus issus du fulfillment s'affirment donc parmi les relais de croissance pour le Groupe et devraient encore accélérer leur progression à l'ouverture du second entrepôt du Groupe sur le prochain exercice.

Une activité très dynamique en France et en Europe du Sud

Normes IFRS (en K€) S1 2023-2024 S1 2024-2025 Variation Chiffre d'affaires E-commerce [6] 88 384 96 223 +8,9% Dont France 43 249 47 279 +9,3% Dont Europe du Nord et de l'Est [7] 32 204 32 693 +1,5% Dont Europe du Sud [8] 12 930 16 251 +25,7%

Vente-unique.com enregistre des performances robustes sur l'ensemble de ses marchés. Malgré un contexte général peu porteur, le Groupe accentue ses gains de parts de marché en France , avec une croissance d'activité de 9,3%, à la suite notamment du démarrage commercial de la marque Habitat. La migration du site www.habitat.fr au sein du système d'information propriétaire de Vente-unique.com s'est déroulée comme prévu sur le 2 ème trimestre de l'exercice et ouvre la voie au déploiement du site Habitat à travers plusieurs pays d'Europe dans les prochains mois.

L'activité progresse de nouveau en Europe du Nord et de l'Est (+1,5%) malgré une base de comparaison très élevée (+27,9% au S1 2023-2024) et l' Europe du Sud confirme sa très forte dynamique (+25,7%), dans la continuité de l'exercice précédent.

La place de marché confirme une nouvelle fois son dynamisme. Elle représente 21% du volume d'affaire e-commerce en France en mars 2025 (vs 16% en mars 2024 et 10% en mars 2023) et affiche de très bonnes performances aux Pays-Bas ainsi que dans la péninsule ibérique. Celle-ci contribue pleinement à renforcer le positionnement du Groupe sur le marché de l'ameublement en Europe.

Vers un nouvel exercice de croissance rentable

Dans un contexte macroéconomique toujours peu porteur pour la consommation discrétionnaire, le Groupe Vente-unique.com peut compter sur la pertinence de son modèle d'affaires et l'activation de ses différents relais de croissance (le développement de la marketplace, de la marque Habitat et de l'activité fulfillment ), qui permettent de maintenir une croissance soutenue. Vente-unique.com est ainsi confiant pour délivrer un nouvel exercice de croissance rentable.

Le Groupe anticipe une marge d'EBITDA ajusté 1 pour le 1 er semestre 2024-2025 à un niveau comparable à celui de l'exercice précédent (10,9%), en amélioration par rapport au second semestre de l'exercice 2023-2024 (9,4%).

Prochain rendez-vous : résultats du 1 er semestre 2024-2025, mardi 17 juin 2025

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement.

ACTUS finance & communication Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr 01 53 67 36 79 01 53 67 36 32

Normes IFRS (en K€) T1 2023-2024 T1 2024-2025 Variation Volume d'affaires global 58 164 66 575 +14,5% Chiffre d'affaires 45 063 50 149 +11,3% Dont E-commerce 44 010 49 537 +12,6% Dont Logistique 1 053 612 -41,9%

Normes IFRS (en K€) T2 2023-2024 T2 2024-2025 Variation Volume d'affaires global 59 150 65 531 +10,8% Chiffre d'affaires 45 197 47 691 +5,5% Dont E-commerce 44 374 46 686 +5,2% Dont Logistique 824 1 005 +22,1%

[1] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations avant valorisation des actions gratuites

[2] Valeur brute, toutes taxes comprises, des produits et services vendus incluant les ventes de produits en direct reconnues en date d'expédition, les ventes de la place de marché en date de confirmation de commande et les autres services et revenus facturés

[3] Ventes de produit en direct + commissions sur la place de marché

[4] Prestations logistiques B2B facturées par la nouvelle filiale issue du rachat du fonds de commerce de Distri Service au 1 er octobre 2022

[5] D'après les données de l'Institut de prospective et d'études de l'ameublement (IPEA).

[6] Ventes de produit en direct + commissions sur la place de marché

[7] Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Pologne + Suisse

[8] Espagne + Italie + Portugal