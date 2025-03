VENTE-UNIQUE.COM : Vente-unique.com annonce que la marque Habitat fait son grand retour en magasin avec Fabrique de Styles

Communiqué de presse

13 mars 2025. Le Groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce qu'Habitat, marque iconique du design depuis 1964, fait son grand retour en magasin après la réouverture de son site marchand en juin 2024. Fidèle à son esprit novateur, Habitat a fait le choix de s'associer à la jeune enseigne bordelaise Fabrique de Styles et déploie des corners exclusifs dans 24 boutiques en France. Une opportunité unique de retrouver dès maintenant les créations iconiques et découvrir les nouveautés de la marque à travers tout le territoire.

Avec ce tournant stratégique, Habitat adopte une approche omnicanale, offrant un parcours client hybride qui allie la souplesse du digital et la proximité au sein de magasins physiques. Un partenariat évident entre ces 2 acteurs de l'univers de la maison, qui nourrissent la même ambition : proposer des collections inspirantes et accessibles à tous.

Une expérience client hybride et enrichie

Ce partenariat reflète une facette complémentaire de l'enseigne Habitat, offrant aux clients une expérience en magasin pour découvrir et tester les produits, tout en profitant des conseils d'experts des vendeurs Fabrique de Styles. Cette démarche, inspirée par l'héritage de Sir Terence Conran, fondateur visionnaire d'Habitat, reflète la volonté de l'enseigne de diversifier ses services pour répondre aux différentes envies des consommateurs. Fidèle à sa mission, Habitat continue de rendre le design accessible et essentiel au quotidien, en alliant style et fonctionnalité pour tous.

Lucie Crouzet, Directrice de la marque Habitat, déclare : « Collaborer avec Fabrique de Styles nous permet de diversifier les expériences d'achats que nous proposons à nos clients. Bien que l'expérience digitale reste au cœur de notre vision — accessible à tous et sans barrières —, nous savons que l'expérience en magasin est aussi importante pour beaucoup de nos clients.

S'inspirant de l'héritage de Sir Terence Conran, qui a créé Habitat avec l'idée que le design devait être beau, fonctionnel et accessible, ce partenariat reflète notre ADN : être proche des gens, partout où ils sont.

En associant notre expertise à celle de Fabrique de Styles, nous réaffirmons ainsi notre engagement à rendre le design plus proche, plus inspirant et toujours plus accessible. »

Une collaboration porteuse de valeurs communes

Très appréciée des Français et incontournable du paysage design dans l'Hexagone, la marque Habitat a toujours à cœur de se rapprocher de ses clients. C'est donc tout naturellement que ce partenariat avec Fabrique de Styles, le Grand magasin de la maison, s'est mis en place. En effet, en pleine croissance et solidement implantée depuis 5 ans, avec sa trentaine de magasins ouverts sur tout le territoire, l'enseigne bordelaise s'est fait une place de choix sur le marché de l'ameublement et se positionne en véritable partenaire des marques françaises et européennes du secteur. Depuis sa création, elle valorise au maximum le local et compte déjà dans ses rayons 30% de made in France et

15% de made in Europe. En alliant son expertise du digital à celle de la vente en magasin, Habitat va pouvoir renforcer son lien en direct avec ses clients fidèles.

Candice Duchesne, responsable offre Fabrique de Styles, ajoute : « L'enseigne Fabrique de Styles est née de l'envie de passionnés de l'univers de la maison, de mettre en lumière des marques qui pourront créer l'inspiration dans le quotidien des gens. Et quelle plus belle marque qu'Habitat pour incarner le design accessible à tous ? Alors forcément, accueillir leur mobilier dans nos magasins c'est saisir la belle opportunité de participer à la relance de cette marque iconique, que nous aimions déjà tous à titre personnel. Mais surtout, c'est le prolongement naturel de notre concept qui valorise le savoir faire des plus belles marques pour toute la maison. Enfin, un avantage pour nos clients et pas des moindres, le fait de pouvoir découvrir ces modèles en magasin leur permettra de mieux apprécier les belles finitions de la marque mais aussi de tester le confort des canapés, tables et autres fauteuils de la collection. »

Une offre exclusive et des modèles personnalisables

Une sélection de mobilier mêlant pièces iconiques et nouveautés de la marque, est disponible à l'achat dans une vingtaine de magasins Fabrique de Styles, partout en France. Des pièces à retrouver dans des corners dédiés au sein de l'espace meubles des magasins. Une gamme qui vient compléter l'offre existante de l'enseigne avec des modèles qui allient design et praticité. Parmi eux, des pièces emblématiques telles que les canapés Posada et Montino, entièrement personnalisables dans le choix de la taille et du tissu seront présents dans certains magasins, ainsi que la table Drio en chêne massif, capable d'accueillir de 4 à 10 convives en un clin d'œil.

Dans ces corners, les clients retrouveront également le bar à tissus et cuirs de la marque, permettant de personnaliser certaines créations avec une large sélection de revêtements. Cette initiative illustre l'engagement de la marque à offrir des options surmesure et uniques, parfaitement adaptées à chaque intérieur.

A propos de Habitat :

Fondée en 1964 par Sir Terence Conran à Londres, la marque Habitat a révolutionné le design d'intérieur et l'a rendu accessible à tous. La marque s'est rapidement imposée comme une référence du design pop et joyeux, fréquentée par des célébrités et adoptée à travers le monde entier. Anobli pour ses contributions au design, Sir Terence a toujours gardé un lien étroit avec la marque Habitat. Aujourd'hui, après une transition, la marque est de retour avec l'ambition de perpétuer cette vision en proposant des créations qui allient esthétique, fonctionnalité et innovation, tout en restant fidèles à l'esprit original.

A propos de Fabrique de Styles :

Fabrique de Styles, le Grand magasin de la maison. Cette enseigne de magasins spécialisés dans le mobilier et la décoration, véritable partenaire des marques françaises et européennes du secteur. Leur parcours magasin navigue autour d'une dizaine de rayons dédiés à l'univers de la maison (décoration, mobilier, épicerie, bienêtre, cadeaux, enfants, plantes fraîches…) et plus de 12 000 produits de qualité pour (se) faire plaisir, se meubler et prendre soin de toute la maison. L'enseigne créée à Bordeaux en 2019 compte déjà 34 magasins, dont 24 en franchise, et une dizaine d'ouvertures supplémentaires prévues en 2025.

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement.

