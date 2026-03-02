VENTE-UNIQUE.COM : Vente-unique.com annonce l'initiation de la couverture de son titre par ID MidCaps

Communiqué de presse

2 mars 2026. Le groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce l'initiation de la couverture de son titre par ID MidCaps, bureau d'analyse financière de référence pour les small et mid caps françaises et européennes.

ID MidCaps a initié le suivi dans le cadre d'une étude intitulée « Le pure player de l'ameublement en ligne », avec une recommandation à l'Achat et un objectif de cours de 20,0 € (soit un potentiel d'appréciation de 30% par rapport au cours de clôture du 26 février 2026).

L'étude peut être consultée en cliquant ici .

Pour rappel, le titre Vente-unique.com est également suivi par le bureau de recherche TP ICAP, avec également une recommandation à l'Achat et un objectif de cours de 18,3 €.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025-2026, le 13 mai 2026

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 14 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement. Depuis 2024, Vente-unique.com exploite également la marque Habitat.

ACTUS finance & communication Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr 01 53 67 36 79 06 24 03 26 52