 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

VENTE-UNIQUE.COM : Vente-unique.com annonce l'initiation de la couverture de son titre par ID MidCaps
information fournie par Actusnews 02/03/2026 à 07:30

Communiqué de presse

2 mars 2026. Le groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce l'initiation de la couverture de son titre par ID MidCaps, bureau d'analyse financière de référence pour les small et mid caps françaises et européennes.

ID MidCaps a initié le suivi dans le cadre d'une étude intitulée « Le pure player de l'ameublement en ligne », avec une recommandation à l'Achat et un objectif de cours de 20,0 € (soit un potentiel d'appréciation de 30% par rapport au cours de clôture du 26 février 2026).

L'étude peut être consultée en cliquant ici .

Pour rappel, le titre Vente-unique.com est également suivi par le bureau de recherche TP ICAP, avec également une recommandation à l'Achat et un objectif de cours de 18,3 €.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025-2026, le 13 mai 2026

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 14 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement. Depuis 2024, Vente-unique.com exploite également la marque Habitat.

ACTUS finance & communication
Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt
Relations Investisseurs Relations Presse
vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr
01 53 67 36 79 06 24 03 26 52

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nGtrZZVrkmzGy2xslZxmmGNlbZxkw2SXaGPIl2SdmJmba2xoyW+SaJzLZnJnnG5n
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96791-vu_cp_initiation-de-couverture-id-midcaps_-vdef-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

VENTE UNIQUE.COM
15,250 EUR Euronext Paris -0,65%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le chinois Honor présente son tout premier téléphone-robot boosté à l'intelligence artificielle, le 1er mars 2026 à Barcelone  ( AFP / Lluis GENE )
    IA dans les télécoms et souveraineté au menu du Salon du mobile de Barcelone
    information fournie par AFP 02.03.2026 07:58 

    Le Salon international du mobile (MWC) ouvre ses portes lundi à Barcelone pour une nouvelle édition qui verra l'intelligence artificielle (IA) dans les télécoms et les questions de souveraineté figurer en tête des discussions. L'événement, haut lieu de rendez-vous ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe vue dans le rouge avec le conflit en Iran
    information fournie par Reuters 02.03.2026 07:53 

    par Mara Vilcu Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge lundi à l'ouverture, alors que ‌les frappes militaires des États-Unis et d'Israël contre l'Iran ne semblent pas connaître de répit. D'après les premières indications disponibles, le ... Lire la suite

  • L'OREAL : Les signaux haussiers sont intacts
    L'OREAL : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 02.03.2026 07:50 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • SOITEC : Les résistances sont proches
    SOITEC : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 02.03.2026 07:50 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank