VENTE-UNIQUE.COM : Vente-unique.com accélère au 1er semestre 2025-2026

Communiqué de presse

Accélération de la croissance du chiffre d'affaires entre le 1 er trimestre (+11,7%) et le deuxième trimestre (18,9%) ;

Volume d'affaires global semestriel en forte croissance de +20,9%, à 159,7 M€ ;

Chiffre d'affaires consolidé semestriel de 112,7 M€, en hausse de +15,2% ;

Dynamique soutenue par la montée en puissance des relais de croissance ;

Niveau de marge d'EBITDA semestriel ajusté [1] attendu à nouveau autour de 10% ;

Important programme d'ouvertures en cours avec notamment le lancement de l'offre au Royaume-Uni et en Irlande pour soutenir la croissance future ;

Détachement du dividende de 0,50 €/ action le 3 juin 2026.

6 mai 2026. Le Groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce son chiffre d'affaires non audité du 1 er semestre de l'exercice 2025-2026 (période du 1 er octobre 2025 au 31 mars 2026).

Normes IFRS (en K€) S1 2024-2025 S1 2025-2026 Variation Volume d'affaires global [2] 132 106 159 674 +20,9% Chiffre d'affaires 97 840 112 723 +15,2% Dont E-commerce [3] 96 223 110 735 +15,1% Dont Logistique 1 617 1 988 +22,9%

Le Groupe Vente-unique.com accélère encore son rythme de croissance sur ce 1 er semestre 2025-2026. Après un 1 er trimestre déjà très dynamique (+11,7%), la croissance du chiffre d'affaires consolidé s'est amplifiée au 2 ème trimestre (+18,9%). Le volume d'affaires global atteint un total de 159,7 M€ sur l'ensemble du semestre (+20,9%).

Le développement internationalporte une nouvelle fois la croissance du Groupe ce semestre.

Une performance toujours très solide

Le chiffre d'affaires consolidé e-commerce progresse de +15,2% au premier semestre et atteint 112,7 M€, notamment porté par les ventes de Vente-unique.com qui continuent d'enregistrer un taux de croissance à deux chiffres et qui comptent pour près des deux tiers de la croissance globale. Les commissions issues de la place de marché connaissent une croissance supérieure à 70%.

Les revenus issus des prestations logistiques ( fulfillment ) affichent une croissance de +22,9% sur le semestre et atteignent 2,0 M€.

Cette croissance intervient alors que le second entrepôt du Groupe, principalement destiné aux clients du sud de la France et de l'Europe du Sud, sera pleinement opérationnel à la fin du mois après l'ouverture des 3 dernières cellules.

Une dynamique portée par l'international…

Normes IFRS (en K€) S1 2024-2025 S1 2025-2026 Variation Chiffre d'affaires E-commerce 2 96 223 110 735 +15,1% Dont France 47 279 50 938 +7,7% Dont Europe du Nord et de l'Est [4] 32 693 40 060 +22,5% Dont Europe du Sud [5] 16 251 19 737 +21,4%

L'international confirme son rôle de puissant relais de croissance et représente désormais 54% des ventes du Groupe, avec une forte dynamique dans l'ensemble des 14 pays couverts sur le semestre écoulé. La dynamique est forte en Europe du Nord et de l'Est (+22,5%), accentuée également par le succès de l'ouverture en Scandinavie. L'Europe du Sud , avec une base de comparaison pourtant exigeante (+25,7% au 1 er semestre 2024-2025), réalise une nouvelle performance remarquable. En France , le Groupe maintient une croissance robuste (+7,7%) et continue de gagner des parts de marché dans un environnement peu dynamique.

La place de marché maintient une forte dynamique de croissance, soutenue à la fois par la profondeur de l'offre proposée, la notoriété croissante de Vente-unique.com à travers l'Europe et son déploiement progressif. Elle a ainsi représenté 19,5% du volume d'affaires e-commerce sur ce 1 er semestre, en croissance de +4,5 points sur un an.

… avant un important programme de nouvelles ouvertures

Vente-unique.com poursuit le déploiement de sa stratégie vertueuse de croissance rentable, en s'appuyant notamment sur l'extension de son offre à l' international , moteur clé de la croissance du Groupe depuis plusieurs exercices. Après une phase de tests concluante, le Groupe propose ainsi depuis le mois d'avril 2026 l'offre de Vente-unique.com et de la place de marché au Royaume-Uni et en Irlande, un ensemble constituant l'un des principaux marchés européens de l'ameublement derrière l'Allemagne.

La place de marché a ouvert également à la fin du mois d'avril dans les trois pays scandinaves (Danemark, Norvège, Suède), permettant désormais de couvrir l'ensemble des 16 pays européens où le Groupe est présent.

Perspectives de rentabilité semestrielle et de croissance future

Le Groupe anticipe une marge d'EBITDA ajusté 1 pour le 1 er semestre 2025-2026 autour de 10%, un niveau proche de celui généré sur l'ensemble de l'exercice précédent (10,4%) et supérieur à celui du second semestre 2024-2025 (9,5%), malgré les coûts ponctuels liés à l'ouverture et au démarrage de l'entrepôt de Moulins.

Pour le reste de l'exercice, dans un contexte géopolitique mondial instable, Vente-unique.com se montre confiant dans sa capacité à poursuivre ses gains de part de marché à travers l'Europe et à réaliser un nouvel exercice de croissance rentable.

Avec 2 nouveaux pays désormais adressés par Vente-unique.com (Royaume-Uni et Irlande), 5 nouvelles places de marché (Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Norvège et Suède) et 2 nouvelles implantations de la marque Habitat (Pays-Bas et Italie), Vente-unique.com s'offre un nouveau potentiel commercial puissant pour poursuivre sa dynamique de croissance.

Versement à venir du dividende

Vente-unique.com rappelle que ses actionnaires ont voté la distribution d'un dividende de 0,50 € par action au titre de l'exercice 2024-2025, en forte progression de +31,6% sur un an, et offrant un rendement d'environ 3,5% sur la base du dernier cours coté. Le dividende sera détaché le 3 juin prochain et mis en paiement le 5 juin 2026.

Prochain rendez-vous : résultats du 1 er semestre 2025-2026, mardi 16 juin 2026

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 16 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement. Vente-unique.com est également propriétaire de la marque Habitat.

ACTUS finance & communication Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr 01 53 67 36 79 01 53 67 36 32

Normes IFRS (en K€) T1 2024-2025 T1 2025-2026 Variation Volume d'affaires global 66 575 78 340 +17,7% Chiffre d'affaires 50 149 56 041 +11,7% Dont E-commerce 49 537 54 763 +10,6% Dont Logistique 612 1 278 +105,6%

Normes IFRS (en K€) T1 2024-2025 T2 2025-2026 Variation Volume d'affaires global 65 531 81 328 +24,1% Chiffre d'affaires 47 691 56 739 +18,9% Dont E-commerce 46 686 55 973 +20,0% Dont Logistique 1 005 766 -23,7%

[1] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations avant valorisation des actions gratuites

[2] Valeur brute, toutes taxes comprises, des produits et services vendus incluant les ventes de produits en direct reconnues en date d'expédition, les ventes de la place de marché en date de confirmation de commande et les autres services et revenus facturés

[3] Ventes de produit en direct + commissions sur la place de marché

[4] Allemagne + Autriche + Belgique + Danemark + Luxembourg + Norvège + Pays-Bas + Pologne + Suède + Suisse

[5] Espagne + Italie + Portugal