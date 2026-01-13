Vente-unique.com signe un exercice 2024-2025 robuste
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 08:29
Le groupe a maintenu un niveau de rentabilité conforme à ses objectifs, avec un EBITDA ajusté représentant 10,4% du chiffre d'affaires. Les résultats poursuivent leur amélioration, le résultat opérationnel courant atteignant 11,8 millions d'euros ( 8,0%), tandis que le résultat net progresse de 10,0%, à 8,1 millions d'euros pour la période allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
La structure financière se renforce également, avec une trésorerie brute record de 32,1 millions d'euros. Le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 0,50 euro par action, en hausse de 31,6% par rapport à l'exercice précédent.
Pour l'exercice 2025-2026, Vente-unique.com anticipe la poursuite d'une croissance rentable, portée notamment par l'accélération de son déploiement à l'international.
La société publiera le 11 février prochain son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025-2026.
Valeurs associées
|16,2000 EUR
|Euronext Paris
|+5,19%
