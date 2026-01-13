 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vente-unique.com signe un exercice 2024-2025 robuste
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 08:29

Le spécialiste de la vente en ligne de mobilier et d'aménagement de la maison en Europe affiche, au titre de ses résultats annuels, un volume d'affaires global de 275,7 millions d'euros, en hausse de 18,2%, et un chiffre d'affaires consolidé de 200,9 millions d'euros, en progression de 12,5%.

Le groupe a maintenu un niveau de rentabilité conforme à ses objectifs, avec un EBITDA ajusté représentant 10,4% du chiffre d'affaires. Les résultats poursuivent leur amélioration, le résultat opérationnel courant atteignant 11,8 millions d'euros ( 8,0%), tandis que le résultat net progresse de 10,0%, à 8,1 millions d'euros pour la période allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.

La structure financière se renforce également, avec une trésorerie brute record de 32,1 millions d'euros. Le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 0,50 euro par action, en hausse de 31,6% par rapport à l'exercice précédent.

Pour l'exercice 2025-2026, Vente-unique.com anticipe la poursuite d'une croissance rentable, portée notamment par l'accélération de son déploiement à l'international.

La société publiera le 11 février prochain son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025-2026.

Valeurs associées

VENTE UNIQUE.COM
16,2000 EUR Euronext Paris +5,19%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank