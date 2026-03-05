Wall Street dans le rouge, la hausse des prix du pétrole pèse

Un trader travaille à la Bourse de New York, le 14 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, plombée par les craintes inflationnistes face à une nouvelle séance de nette hausse des cours sur le marché pétrolier, au sixième jour de la guerre au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,81%, l'indice Nasdaq perdait 0,46% et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,47%.

