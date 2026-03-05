 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street dans le rouge, la hausse des prix du pétrole pèse
information fournie par AFP 05/03/2026 à 15:35

Un trader travaille à la Bourse de New York, le 14 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Un trader travaille à la Bourse de New York, le 14 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, plombée par les craintes inflationnistes face à une nouvelle séance de nette hausse des cours sur le marché pétrolier, au sixième jour de la guerre au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,81%, l'indice Nasdaq perdait 0,46% et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,47%.

Nasdaq

Valeurs associées

S&P GLOBAL
449,490 USD NYSE +0,88%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un militaire chinois à Pékin, le 3 septembre 2025. ( AFP / PEDRO PARDO )
    276 milliards de dollars : la Chine annonce une nouvelle hausse de son budget militaire
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.03.2026 15:55 

    Selon plusieurs analystes ce budget doit servir à financer la hausse des salaires des militaires, les entraînements, les manœuvres autour de Taïwan, les capacités en cyberguerre et l'achat d'équipements plus avancés. C'est une décisions attendue et "proprotionnée". ... Lire la suite

  • Des démolisseurs démontent l'enseigne et la façade d'un restaurant à Rockville, dans le Maryland
    Etats-Unis: Hausse moins forte que prévu des inscriptions au chômage à 213.000
    information fournie par Reuters 05.03.2026 15:53 

    Les ‌inscriptions au chômage ont ​augmenté moins que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine ​au 28 février, à 213.000 contre ​213.000 (révisé) la semaine ⁠précédente, a annoncé jeudi le ‌département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne ​215.000 ‌inscriptions ... Lire la suite

  • Des prisonniers de guerre ukrainiens libérés le 5 mars 2026, en un lieu non spécifié ( TELEGRAM/@Volodymyr Zelensky official / HANDOUT )
    Kiev et Moscou échangent 200 prisonniers de guerre de chaque camp
    information fournie par AFP 05.03.2026 15:51 

    La Russie et l'Ukraine ont annoncé avoir échangé jeudi 200 prisonniers de guerre de chaque camp, première étape d'une opération plus large convenue lors de récentes négociations à Genève. La Russie a indiqué qu'un total de 1.000 personnes - 500 de chaque camp - ... Lire la suite

  • Un homme marche sur Wall St. à l'extérieur de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en baisse, les yeux rivés sur la guerre en Iran
    information fournie par Reuters 05.03.2026 15:49 

    La Bourse de New York a ‌ouvert en baisse jeudi, alors que le conflit au Moyen-Orient est entré dans son sixième ​jour, alimentant les craintes de pressions inflationnistes qui pourraient compliquer les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank