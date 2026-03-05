Wall Street en petite baisse, toute l'attention sur la guerre en Iran

Un panneau indiquant Wall Street est visible à l'extérieur de la Bourse de New York (NYSE) à New York

par Mara Vilcu

Wall Street est attendue en petite baisse jeudi tandis que les Bourses européennes avancent ‌à mi-séance, les investisseurs digérant les répercussions croissantes de l'intensification du conflit au Moyen-Orient, après un rebond timide des marchés la veille.

Les contrats à terme donnent une ouverture en baisse de ​0,13% pour le Dow Jones, de 0,09% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,07% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,39% à 8.199,45 points vers 11h13 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,41% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,31%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,44%, le FTSEurofirst 300 progresse de 0,46% et le Stoxx 600 ​gagne 0,50%.

Téhéran a été visé par une nouvelle vague de bombardements israéliens jeudi matin, au sixième jour de la campagne militaire lancée par les Etats-Unis et Israël contre la République islamique, qui a lancé des salves de missiles contre l'Etat ​hébreu et des bases kurdes dans le nord de l'Irak.

Le ministère iranien du Renseignement a ⁠déclaré que l'Iran avait infligé de lourdes pertes à des "groupes séparatistes" qui comptaient pénétrer sur son territoire par la frontière ouest.

Le conflit se poursuit parallèlement au Liban, où ‌les forces israéliennes ont mené une incursion terrestre après des tirs du Hezbollah, tandis que l'armée libanaise a annoncé en réponse un redéploiement le long de la frontière avec Israël.

Le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, a déclaré mercredi à Fox News que l'impact du conflit sur les ​marchés énergétiques serait un "obstacle temporaire" et un "petit prix" à payer pour atteindre ‌les objectifs militaires américains, mais la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a averti jeudi lors d'un événement à ⁠Bangkok que le monde risquait d'entrer dans une longue période d'instabilité, les hostilités mettant à l'épreuve la résilience économique.

"Le marché continue de réagir aux gros titres, et nous devrions assister à une nouvelle vague de volatilité", a déclaré Henry Russell, économiste chez ANZ basé à Londres, dans un podcast. "L'approvisionnement énergétique reste soumis à des contraintes, avec la mise hors service de ⁠certaines installations de production, et d'autres devraient ‌suivre si ce conflit persiste".

Par ailleurs, l'institut de Francfort publiera jeudi à 12h30 GMT le compte-rendu de sa réunion de politique monétaire de février, ⁠au cours de laquelle elle a de nouveau maintenu ses taux inchangés.

Les investisseurs attendent aussi les chiffres sur les inscriptions hebdomadaires au chômage à 13h30 GMT, avant de se tourner vers ‌le rapport sur l'emploi non agricole, attendu vendredi.

Ils seront également à l'affût de nouveaux signaux de la Fed après une série de commentaires "hawkish", avec les déclarations ⁠de la vice-présidente de la Fed, Michelle Bowman, attendues plus tard dans la journée.

VALEURS EN ⁠EUROPE

Le compartiment des voyages et du transport ‌aérien est à nouveau pénalisé par la situation au Moyen-Orient (-0,17%) et figure parmi les baisses sectorielles plus marquées du Stoxx 600 à l'ouverture.

Campari, qui a déclaré mercredi que son chiffre d'affaires ​organique avait augmenté de 2,4% l'année dernière, grimpe de 9,35%, malgré un contexte difficile pour le ‌groupe italien de spiritueux.

TAUX

Le marché obligataire américain reste affecté par le risque d'une hausse de l'inflation en raison de la guerre en Iran, qui pourrait modifier l'orientation de la politique monétaire.

Le rendement des Treasuries à dix ​ans avance de 4,3 points de base à 4,1248%. Le deux ans progresse de 3,3 points de base à 3,5764%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans gagne 5,3 points de base à 2,7990%. Le deux ans progresse de 6,4 points de base à 2,1972%.

CHANGES

Le dollar a repris son ascension jeudi après un bref recul par rapport à son plus ⁠haut niveau depuis trois mois, les répercussions du conflit au Moyen-Orient ayant maintenu les investisseurs dans l'expectative et provoqué une fuite vers les devises refuges.

Le dollar gagne 0,24% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,23% à 1,1606 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse, prolongeant leur remontée alors que l'escalade du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran continuait de perturber l'approvisionnement, poussant certains grands producteurs à réduire leur production et d'autres à prendre des mesures pour garantir la sécurité de l'approvisionnement.

Le Brent avance de 2,27% à 83,25 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 2,73% à 76,70 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 MARS :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Inscriptions sem. au 28 - 220.250

hebdomadaires au chômage février

(Certaines données peuvent accuser ​un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)