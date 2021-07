VENTE-UNIQUE.COM : Poursuite de la très bonne dynamique de croissance au 3ème trimestre 2021 et préparation du nouveau plan de développement

21 juillet 2021. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce son chiffre d'affaires non audité du 3ème trimestre de l'exercice 2020-2021 (période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021).

Après un excellent 1er semestre et malgré un effet de base beaucoup plus exigeant (+45% de croissance au 3ème trimestre 2019-2020), Vente-unique.com a enregistré une croissance de +28% au 3ème trimestre 2020-2021. En cumul, sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires ressort à 129,2 M€, en croissance soutenue de +55% sur un an. Forte de ce très bon niveau d'activité, la société est très sereine dans l'atteinte de ses objectifs annuels de croissance et de rentabilité et prépare son nouveau cycle de développement.

Normes IFRS (en K€) 2019-2020 2020-2021 Variation 1er semestre 51 480 88 410 +72% 3ème trimestre 31 877 40 810 +28% Total (9 mois) 83 357 129 220 +55%

Cette poursuite de la dynamique commerciale témoigne de la capacité de la société à conquérir, satisfaire et fidéliser de plus en plus de consommateurs dans un marché européen du meuble connaissant une digitalisation croissante. Dans un contexte international de tension sur les approvisionnements, les équipes en charge du Sourcing et de la Logistique ont su maintenir un haut niveau de disponibilité des produits. Forte de ce succès, la société entend aujourd'hui garder une longueur d'avance à travers la refonte de sa marque et de sa plateforme informatique propriétaire mise en œuvre à la fin du 3ème trimestre 2020-2021 afin de maintenir un haut niveau de satisfaction client.

Une croissance à deux chiffres sur toutes les régions au 3ème trimestre

Normes IFRS (en K€) 2019-2020 2020-2021 Variation France 16 575 21 834 +32% Europe du Nord et de l'Est[1] 10 675 13 138 +23% Europe du Sud[2] 4 627 5 837 +26% Total 31 877 40 810 +28%

Sur ce 3ème trimestre, le chiffre d'affaires réalisé en France s'élève à 21,8 M€ affichant ainsi la meilleure performance du trimestre avec une croissance de +32% sur un an.

Sur la même période, l'activité de la société a connu une bonne dynamique à l'international avec un chiffre d'affaires en progression de +24% sur un an et représentant 46% des ventes totales réalisées par la société sur le trimestre. Les performances sont relativement homogènes entre les deux régions d'Europe du Nord et de l'Est (+23% à 13,1 M€) et d'Europe du Sud (+26% à 5,8 M€).

Plus de 150 M€ de chiffre d'affaires annuel et plus de 12% de marge d'Ebitda ajusté attendus sur l'exercice 2020-2021

Forte de ce très bon niveau d'activité sur ces 9 premiers mois de l'exercice et d'une maîtrise continue des stocks et des approvisionnements, Vente-unique.com est très confiant dans sa capacité à dépasser ses objectifs annuels et ainsi dégager un chiffre d'affaires supérieur à 150 M€ (119 M€ en 2019-2020) et une marge d'Ebitda ajusté supérieure à 10% au 2nd semestre et à 12% sur l'exercice 2020-2021 (8,4% sur l'exercice 2019-2020).

La société prépare également son nouveau plan stratégique de développement qu'elle dévoilera d'ici à la fin de l'année et qui fixera un nouvel horizon ambitieux de chiffre d'affaires et de rentabilité à moyen terme.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires annuel 2021, le 10 novembre 2021

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth - ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext - CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1,9 million de clients depuis son lancement. En 2020, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 119 M€, en hausse de +24%.

ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr nbouchez@actus.fr 01 53 67 36 78 01 53 67 36 74

[1] Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Pologne + Suisse

[2] Espagne + Italie + Portugal

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : mGxtlZpuk5nFnWlslZttmGhsbGlol5OWaGaVx5OblZiVmmtkxm1mZsWcZnBhmGdv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70329-vu_cp_ca-t3_2021_fr_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com