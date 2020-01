VENTE-UNIQUE.COM : Nouvelle progression des résultats en 2019 et confirmation du modèle vertueux de croissance rentable

Progression à deux chiffres du chiffre d'affaires ;

Marge d'Ebitda en hausse et toujours supérieure à 7% ;

Proposition d'augmentation du dividende offrant un rendement de 3,4% ;

Perspective d'un nouvel exercice favorable.

13 janvier 2020. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce ses résultats de l'exercice 2018-2019 (période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019). Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 10 janvier 2020. Le rapport financier sera publié au plus tard le 31 janvier 2020 après finalisation des procédures d'audit.

Sacha Vigna, Directeur Général de Vente-unique.com, déclare : « Nos résultats annuels témoignent de la pertinence de notre modèle économique qui nous permet d'être aujourd'hui le seul acteur coté de la vente en ligne de mobilier en Europe qui allie croissance et rentabilité. Nous conjuguons une croissance à deux chiffres, la meilleure marge d'Ebitda parmi les acteurs de notre secteur et une génération de cash nous permettant de distribuer un rendement confortable alors même que nous investissons dans notre plateforme logistique.

Fort d'un marché en progression régulière, porté par la migration continue du commerce physique vers le digital, et d'une offre en parfaite adéquation avec les attentes du consommateur (choix, disponibilité et prix), nous avons tous les atouts pour poursuivre sur ce très bon rythme au cours des prochaines années. »

Normes IFRS (en M€) 2017-2018 2018-2019 Variation Chiffre d'affaires 87,2 96,5 +11% Marge sur ventes de marchandises[1] 40,2% 40,5% 0,3 point Ebitda[2] 6,1 6,8 +12% Résultat opérationnel courant 4,9 5,2 +6% Résultat opérationnel 4,4 4,9 +12% Résultat financier (0,0) (0,3) NS Charge d'impôts (1,7) (1,8) +10% Résultat net 2,7 2,8 +4%

8ème exercice de croissance à deux chiffres

Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 96,5 M€, en croissance organique de +11% sur un an. Ce niveau de facturations, supérieur à l'objectif annuel de 95 M€, permet à Vente-unique.com d'enregistrer un 8ème exercice consécutif de croissance à deux chiffres.

En France (56,3 M€), Vente-unique.com affiche une croissance de +3%, soit une performance légèrement supérieure à l'évolution estimée du marché domestique du meuble.

L'Europe du Nord et de l'Est (25,0 M€) a enregistré une montée en puissance spectaculaire trimestre après trimestre (+10% au 1er trimestre, +17% au 2ème trimestre, +23% au 3ème trimestre et +27% au 4ème trimestre 2019). La région affiche une progression annuelle de +19%.

L'Europe du Sud (15,2 M€) connait la hausse la plus soutenue, avec une croissance de +29%, et contribue à porter la part de l'international à 42% du chiffre d'affaires consolidé (+4 points en un an).

Parfaite maîtrise des dépenses opérationnelles

Fidèle à son modèle économique vertueux, Vente-unique.com n'a pas cédé à la guerre des prix ou à la politique de « livraison gratuite » pratiquée par certains acteurs. Le Groupe a ainsi amélioré sa marge sur ventes de marchandises, qui ressort à 40,5% du chiffre d'affaires (+0,3 point), et parfaitement maîtrisé sa marge après coûts de transport, à 35,3% (-0,2 point).

En contrôlant l'ensemble des autres dépenses opérationnelles, Vente-unique.com a fait progresser sa marge d'Ebitda de 0,1 point, à 7,1% du chiffre d'affaires.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, en hausse dans le cadre de l'évolution de la logistique (cf. ci-dessous), le résultat opérationnel courant progresse de 6%, pour atteindre 5,2 M€, et le résultat opérationnel augmente de 12%, à 4,9 M€.

A 2,8 M€, le bénéfice net progresse à nouveau et permet de poursuivre la politique de retour aux actionnaires (cf. ci-dessous).

Renforcement de l'attractivité de l'offre

Afin d'entretenir durablement cette dynamique de croissance rentable et d'assurer à ses clients la meilleure disponibilité possible de ses produits, Vente-unique.com a fait le choix stratégique de renforcer ses capacités Logistique. La plateforme d'Amblainville (Oise) est ainsi passée en fin d'exercice de 27 000 m² à 51 000 m².

Cet investissement stratégique (0,7 M€), qui a entrainé une hausse concomitante du besoin en fonds de roulement (+1,7 M€), a été totalement couvert par la marge brute d'autofinancement générée au cours de l'exercice (3,9 M€, en hausse de +9%).

Au 30 septembre 2019, Vente-unique.com disposait ainsi d'une trésorerie de 10,4 M€, pour 2,0 M€ de dettes financières et des fonds propres de 15,3 M€.

Fort de ces bons résultats et d'une structure financière saine, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende de 0,16 € par action au titre de l'exercice 2018-2019 (+6% sur un an), offrant un rendement de 3,4%.

Perspectives favorables

Cette amélioration de la disponibilité des produits a rapidement produit ses premiers effets et permis à Vente-unique.com d'enregistrer un nouveau record d'activité durant la période du Black Friday 2019.

Dans ce contexte, Vente-unique.com se fixe comme objectif de maintenir durablement un rythme de croissance supérieur à 10% par an, une marge d'Ebitda exemplaire et une génération de trésorerie permettant d'assurer un rendement régulier à ses actionnaires.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019-2020,

le 5 février 2020 avant Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth - ALVU) est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1 million de clients depuis son lancement. En 2019, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 96,5 M€, en hausse de +11%.

[1] Marge sur ventes de marchandises = Vente de marchandises - prix de revient des ventes

[2] EBITDA = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations non utilisées