VENTE-UNIQUE.COM : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025-2026

Communiqué de presse

29 juin 2026. Le Groupe Vente-unique.com, plateforme de référence du Home & Living en Europe, annonce la mise à disposition de son rapport financier semestriel au 31 mars 2026.

Le rapport financier semestriel 2025-2026 de la société peut être téléchargé sur le site investisseurs de Vente-unique.com, dans la section « Publications ».

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025-2026, mardi 21 juillet 2026

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est une plateforme de référence du Home & Living en Europe. La société couvre 16 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement. Vente-unique.com est également propriétaire de la marque Habitat.

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