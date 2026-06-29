 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

VENTE-UNIQUE.COM : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025-2026
information fournie par Actusnews 29/06/2026 à 18:30

Communiqué de presse

29 juin 2026. Le Groupe Vente-unique.com, plateforme de référence du Home & Living en Europe, annonce la mise à disposition de son rapport financier semestriel au 31 mars 2026.

Le rapport financier semestriel 2025-2026 de la société peut être téléchargé sur le site investisseurs de Vente-unique.com, dans la section « Publications ».

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025-2026, mardi 21 juillet 2026

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est une plateforme de référence du Home & Living en Europe. La société couvre 16 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement. Vente-unique.com est également propriétaire de la marque Habitat.

ACTUS finance & communication
Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt
Relations Investisseurs Relations Presse
vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr
01 53 67 36 79 06 24 03 26 52

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yplwaJRtaWyUnmqbaMhpm2hpaGtimJGUbZSalGJtaczHb2mRl5tiZ53JZnJpnmhn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98931-vu_cp_mad-rfs-2025-2026_vdef-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

VENTE UNIQUE.COM
15,8000 EUR Euronext Paris -1,86%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
30,96 +12,50%
CAC 40
8 367,33 -0,21%
Pétrole Brent
73,21 -2,18%
SOITEC
114,3 -0,04%
STELLANTIS
4,8905 -2,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank