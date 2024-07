VENTE-UNIQUE.COM : Maintien de la forte dynamique de croissance à la fin du 3ème trimestre 2023-2024

Communiqué de presse

Volume d'affaires global de 172,6 M€, en hausse de 17,7% sur 9 mois ;

Chiffre d'affaires consolidé de 132,6 M€, en progression de 11,5% sur 9 mois ;

Habitat : succès de la campagne pour redonner le sourire aux clients impactés par le défaut de l'ancien exploitant de la marque avant la relance commerciale ;

Confirmation de l'objectif d'une croissance annuelle à deux chiffres du volume d'affaires global et d'un nouvel exercice de croissance rentable.

23 juillet 2024. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce son chiffre d'affaires non audité des 9 premiers mois de l'exercice 2023-2024 (période du 1 er octobre 2023 au 30 juin 2024).

Normes IFRS (en K€) 9M 2022-2023 9M 2023-2024 Variation Volume d'affaires global [1] 146 570 172 557 +17,7% Chiffre d'affaires 118 913 132 552 +11,5% Dont E-commerce [2] 113 399 130 311 +14,9% Dont Logistique [3] 5 514 2 242 -59,3%

Vente-unique.com réalise la performance de maintenir une forte dynamique commerciale depuis le début de l'exercice, avec un rythme de croissance à deux chiffres, dans un contexte toujours difficile pour la consommation des ménages et marqué par un certain attentisme en France en raison de la forte actualité électorale. Le volume d'affaires global sur les 9 premiers mois de l'exercice affiche ainsi une forte progression de 17,7% et atteint 172,6 M€, porté par les belles performances réalisées à l'international et la montée en puissance continue de la place de marché.

Une croissance portée par la forte dynamique à l'international

Normes IFRS (en K€) 9M 2022-2023 9M 2023-2024 Variation Chiffre d'affaires E-commerce [4] 113 399 130 311 +14,9% Dont France 59 660 62 936 +5,5% Dont Europe du Nord et de l'Est [5] 37 800 47 820 +26,5% Dont Europe du Sud [6] 15 938 19 555 +22,7%

Vente-unique.com enregistre un chiffre d'affaires E-commerce, intégrant les commissions générées par la place de marché, de 130,3 M€ sur les 9 premiers mois de l'exercice, en hausse de 14,9%. Trimestre après trimestre, le Groupe parvient à accroître le volume des produits vendus tout en maintenant son solide niveau de marge brute, démontrant toute la pertinence de son positionnement et de son modèle d'activité.

L'activité E-commerce est portée par une dynamique toujours forte à l'international, avec une progression remarquable des ventes de 26,5% en Europe du Nord et de l'Est et de 22,7% en Europe du Sud par rapport à la même période l'année dernière. Enfin, la croissance en France demeure toujours solide et résiliente (+5,5%) malgré un contexte plutôt morose.

La place de marché, ouverte dans 8 pays, continue également de s'affirmer comme un puissant accélérateur de croissance pour le Groupe. Elle connaît une progression solide et régulière dans la quasi-totalité des pays où elle est déployée, en particulier en France (16,3% du volume d'affaires E-commerce en juin 2024 contre 13% en juin 2023). Enfin, le déploiement de la place de marché en mars 2024 aux Pays-Bas et au Portugal s'est déjà accompagné d'une montée en puissance très satisfaisante tout au long de ce 3 ème trimestre de l'exercice.

Première étape réussie de la relance de la marque iconique Habitat

Depuis la relance du site Habitat.fr le 13 juin 2024 [7] , Vente-unique.com, avec le support de son actionnaire majoritaire CAFOM, s'est focalisé dans un premier temps sur sa démarche volontaire et proactive d'apporter une réponse personnalisée à chaque client impacté par la liquidation de l'ancien exploitant.

En parallèle, le Groupe prépare activement la deuxième étape de la campagne de relance de la marque, avec le véritable démarrage commercial dès septembre et une montée en puissance prévue sur le prochain exercice.

Confirmation des perspectives annuelles

Fort de cette belle dynamique commerciale sur les 9 premiers mois de l'exercice, Vente-unique.com confirme viser une croissance annuelle à deux chiffres de son volume d'affaires global et un nouvel exercice de croissance rentable.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires de l'exercice 2023-2024, mercredi 13 novembre 2024

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2,5 millions de clients depuis son lancement.

[1] Valeur brute, toutes taxes comprises, des produits et services vendus incluant les ventes de produits en direct reconnues en date d'expédition, les ventes de la place de marché en date de confirmation de commande et les autres services et revenus facturés

[2] Ventes de produit en direct + commissions sur la place de marché

[3] Prestations logistiques B2B facturées par la nouvelle filiale issue du rachat du fonds de commerce de Distri Service au 1 er octobre 2022

[4] Ventes de produit en direct + commissions sur la place de marché

[5] Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Pologne + Suisse

[6] Espagne + Italie + Portugal

[7] Voir le communiqué du 13 juin 2024