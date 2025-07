Vente-unique.com: l'activité commerciale accélère, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 12:20









(Zonebourse.com) - Vente-unique.com signe mardi l'une des meilleures performances du marché parisien après avoir fait état d'une accélération de son activité commerciale au titre du 3ème trimestre de son exercice décalé 2024-2025.



En dépit d'un environnement qualifié de 'toujours contrasté' pour le marché de l'ameublement, le spécialiste de la vente en ligne de mobilier a fait état d'un volume d'affaires de 68,9 millions d'euros sur les trois mois clos fin juin, soit une hausse de 24,8% à comparer avec +12,6% au 1er semestre.



Le groupe, qui a récemment repris la marque Habitat, explique avoir ainsi conforté sa trajectoire de croissance à deux chiffres sur les neuf premiers mois de

l'exercice, avec un volume d'affaires global qui a progressé de 16,5% à 201 millions d'euros.



S'agissant de ses perspectives, Vente-unique.com a confirmé viser une croissance annuelle à deux chiffres de son volume d'affaires global ainsi qu'un nouvel exercice de croissance rentable.



Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap qui affichent une recommandation d'achat et un objectif de cours de 18,2 euros sur le titre, évoquent une publication 'bluffantte' avec un 3ème trimestre en très forte croissance confirmant sa surperformance du secteur.



'La valorisation du titre reste raisonnable au vu de son potentiel', souligne par ailleurs la société de Bourse.



Créé en 2006, Vente-unique.com, filiale du groupe Cafom, s'est spécialisé dans la vente en ligne de mobilier et d'aménagement de la maison en Europe, où la société est présente dans 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse).



Vers 12h10, le titre grimpait de 7,7% pour revenir à des plus hauts depuis novembre 2024.





Valeurs associées VENTE UNIQUE.COM 14,9500 EUR Euronext Paris +9,52%