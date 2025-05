Vente-unique.com en croissance de 8% au premier semestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Vente-unique.com anticipe une marge d'Ebitda ajusté pour le 1er semestre 2024-2025 à un niveau comparable à celui de l'exercice précédent (10,9%), en amélioration par rapport au second semestre de l'exercice 2023-2024 (9,4%).

"La migration du site www.habitat.fr au sein du système d'information propriétaire de Vente-unique.com s'est déroulée comme prévu sur le 2ème trimestre de l'exercice et ouvre la voie au déploiement du site Habitat à travers plusieurs pays d'Europe dans les prochains mois", a précisé Vente-unique.com.

(AOF) - Vente-unique.com a annoncé son chiffre d'affaires du premier semestre qui s'élève à 97,8 millions d'euros, en croissance de 8,4%. L'expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison a enregistré un volume d’affaires global de 132,1 millions d'euros, en hausse de 12,6%. Le groupe a fait état sur la période d'une croissance d’activité de 9,3% en France, à la suite notamment du démarrage commercial de la marque Habitat.

