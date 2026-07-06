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VENTE-UNIQUE.COM : Déclaration des transactions sur actions propres
information fournie par Actusnews 06/07/2026 à 18:00

Déclaration des transactions sur actions propres

6 juillet 2026. Le Groupe Vente-unique.com, plateforme de référence du Home & Living en Europe, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 29/06/2026 FR0010766667 72 15,91875 ALXP
vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 30/06/2026 FR0010766667 148 15,619595 ALXP
vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 01/07/2026 FR0010766667 385 15,60974 ALXP
vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 02/07/2026 FR0010766667 44 15,270455 ALXP
vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 03/07/2026 FR0010766667 382 15,150131 ALXP

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025-2026, mardi 21 juillet 2026

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est une plateforme de référence du Home & Living en Europe. La société couvre 16 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement. Vente-unique.com est également propriétaire de la marque Habitat.

ACTUS finance & communication
Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt
Relations Investisseurs Relations Presse
vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr
01 53 67 36 79 06 24 03 26 52

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lGpulsqbZZecm5+elMqbbmKVbWtjxWSYa2mZyJZqk8eYaG+TxW2UaJfIZnJqlmVo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99102-vu_cp_rachat-actions-29-06_03-07-fr.pdf

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