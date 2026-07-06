VENTE-UNIQUE.COM : Déclaration des transactions sur actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres
6 juillet 2026. Le Groupe Vente-unique.com, plateforme de référence du Home & Living en Europe, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|vente-unique.com
|969500QGLYZDJ8QZOT70
|29/06/2026
|FR0010766667
|72
|15,91875
|ALXP
|vente-unique.com
|969500QGLYZDJ8QZOT70
|30/06/2026
|FR0010766667
|148
|15,619595
|ALXP
|vente-unique.com
|969500QGLYZDJ8QZOT70
|01/07/2026
|FR0010766667
|385
|15,60974
|ALXP
|vente-unique.com
|969500QGLYZDJ8QZOT70
|02/07/2026
|FR0010766667
|44
|15,270455
|ALXP
|vente-unique.com
|969500QGLYZDJ8QZOT70
|03/07/2026
|FR0010766667
|382
|15,150131
|ALXP
Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025-2026, mardi 21 juillet 2026
Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com
À propos de Vente-unique.com
Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est une plateforme de référence du Home & Living en Europe. La société couvre 16 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement. Vente-unique.com est également propriétaire de la marque Habitat.
|ACTUS finance & communication
|Pierre Jacquemin-Guillaume
|Anne-Charlotte Dudicourt
|Relations Investisseurs
|Relations Presse
|vente-unique@actus.fr
|acdudicourt@actus.fr
|01 53 67 36 79
|06 24 03 26 52
- SECURITY MASTER Key : lGpulsqbZZecm5+elMqbbmKVbWtjxWSYa2mZyJZqk8eYaG+TxW2UaJfIZnJqlmVo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99102-vu_cp_rachat-actions-29-06_03-07-fr.pdf
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