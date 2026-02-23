VENTE-UNIQUE.COM : Déclaration des transactions sur actions propres

Communiqué de presse

23 février 2026. Le groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 16/02/2026 FR0010766667 507 15,880966 ALXP vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 17/02/2026 FR0010766667 113 15,563274 ALXP

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025-2026, le 13 mai 2026

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 14 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement. Depuis 2024, Vente-unique.com exploite également la marque Habitat.

ACTUS finance & communication Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr 01 53 67 36 79 06 24 03 26 52