VENTE-UNIQUE.COM : Déclaration des transactions sur actions propres

3 novembre 2026. Le Groupe Vente-unique, plateforme de référence du Home & Living en Europe, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 26/10/2026 FR0010766667 8 14,4 ALXP vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 27/10/2026 FR0010766667 295 14,404746 ALXP

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires de l'exercice 2025-2026, jeudi 12 novembre 2026

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique

Créé en 2006, le Groupe Vente-unique (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est une plateforme de référence du Home & Living en Europe regroupant le site vente-unique.com, la marque Habitat, une place de marché et une offre de retail media. Le Groupe a livré plus de 3,5 millions de clients depuis son lancement et déploie aujourd'hui son offre dans 20 pays en Europe.

ACTUS finance & communication Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr 01 53 67 36 79 06 24 03 26 52