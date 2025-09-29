 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
VENTE-UNIQUE.COM : Déclaration des transactions sur actions propres
information fournie par Actusnews 29/09/2025 à 18:00

Communiqué de presse

29 septembre 2025. Le groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 22/09/2025 FR0010766667 1 15,3 ALXP
vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 24/09/2025 FR0010766667 29 15,074138 ALXP
vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 25/09/2025 FR0010766667 70 14,55 ALXP

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires de l'exercice 2024-2025, jeudi 13 novembre 2025

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement.

ACTUS finance & communication
Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt
Relations Investisseurs Relations Presse
vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr
01 53 67 36 79 06 24 03 26 52

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mnCcYJhtaWnFyZudZJZoZ2eUl5yWmGSdZWbHxWFtk52abJqRlWdhasadZnJll2ls
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94246-vu_cp_rachat-actions_22-26_09-2025_-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
www.actusnews.com

VENTE UNIQUE.COM
15,4000 EUR Euronext Paris +1,99%
© Actusnews.

