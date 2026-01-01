Suisse: L'incendie à Crans-Montana a fait des dizaines de morts

Le drapeau national suisse

par Emma Farge

Des dizaines de personnes sont présumées mortes et une centaine d'autres sont ‍grièvement blssées après qu'un sinistre a ravagé un bar bondé lors d'une soirée du Nouvel An dans la station huppée de Crans-Montana, ont annoncé ‌jeudi les autorités suisses.

Le ministère italien des Affaires étrangères a déclaré que, selon des informations de la police suisse, environ 40 ​décès étaient à déplorer, mais la police s'est limitée à évoquer "des ⁠dizaines" de victimes lors d'une conférence de presse.

Le feu s'est déclaré à 1h30 dans un établissement appelé "Le Constellation", situé ⁠dans la station huppée ‍du sud-ouest de la Suisse.

"Nous dénombrons une centaine de ⁠blessés, la plupart grièvement et malheureusement plusieurs dizaines de personnes sont présumées décédées", a annoncé Frédéric Gisler, le commandant de la Police cantonale.

Certaines victimes ​sont originaires d'autres pays, a précisé Stéphane Ganzer, responsable de la sécurité du canton du Valais. Les autorités ont indiqué que dix hélicoptères ⁠et 40 ambulances avaient été mobilisés.

La police avait auparavant signalé ​que de nombreuses personnes étaient soignées pour des brûlures. ​La plupart des ​blessés sont dans un état grave, a précisé Mathias Reynard, conseiller d'Etat ​du Valais.

L'unité de soins intensifs de ⁠l'hôpital du Valais est saturée et des patients sont transférés vers d'autres établissements, a-t-il ajouté.

La zone a été entièrement bouclée et une interdiction de survol a été instaurée au-dessus de Crans-Montana, a précisé la police dans ‌un communiqué, ajoutant que la cause de l'explosion restait indéterminée.

L'explosion est considérée comme un incendie et non comme une attaque, a déclaré plus tard la procureure Béatrice Pilloud, ajoutant que les autorités s'efforçaient de restituer les corps aux familles des victimes.

