Suisse: L'incendie à Crans-Montana a fait des dizaines de morts
information fournie par Reuters 01/01/2026 à 11:28

Le drapeau national suisse

par Emma Farge

Des dizaines de personnes sont présumées mortes et une centaine d'autres sont ‍grièvement blssées après qu'un sinistre a ravagé un bar bondé lors d'une soirée du Nouvel An dans la station huppée de Crans-Montana, ont annoncé ‌jeudi les autorités suisses.

Le ministère italien des Affaires étrangères a déclaré que, selon des informations de la police suisse, environ 40 ​décès étaient à déplorer, mais la police s'est limitée à évoquer "des ⁠dizaines" de victimes lors d'une conférence de presse.

Le feu s'est déclaré à 1h30 dans un établissement appelé "Le Constellation", situé ⁠dans la station huppée ‍du sud-ouest de la Suisse.

"Nous dénombrons une centaine de ⁠blessés, la plupart grièvement et malheureusement plusieurs dizaines de personnes sont présumées décédées", a annoncé Frédéric Gisler, le commandant de la Police cantonale.

Certaines victimes ​sont originaires d'autres pays, a précisé Stéphane Ganzer, responsable de la sécurité du canton du Valais. Les autorités ont indiqué que dix hélicoptères ⁠et 40 ambulances avaient été mobilisés.

La police avait auparavant signalé ​que de nombreuses personnes étaient soignées pour des brûlures. ​La plupart des ​blessés sont dans un état grave, a précisé Mathias Reynard, conseiller d'Etat ​du Valais.

L'unité de soins intensifs de ⁠l'hôpital du Valais est saturée et des patients sont transférés vers d'autres établissements, a-t-il ajouté.

La zone a été entièrement bouclée et une interdiction de survol a été instaurée au-dessus de Crans-Montana, a précisé la police dans ‌un communiqué, ajoutant que la cause de l'explosion restait indéterminée.

L'explosion est considérée comme un incendie et non comme une attaque, a déclaré plus tard la procureure Béatrice Pilloud, ajoutant que les autorités s'efforçaient de restituer les corps aux familles des victimes.

(Emma Farge, avec Dave Graham à Zurich, ‌version française Nicolas Delame)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

