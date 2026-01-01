BYD: 2,26 millions de véhicules électriques vendus en 2025, record mondial ( AFP / Idrees MOHAMMED )

Le géant chinois de l'automobile BYD a vendu 2,26 millions de véhicules électriques en 2025, établissant un nouveau record mondial pour ce secteur, selon un communiqué de l'entreprise publié jeudi à la Bourse de Hong Kong.

Ce chiffre devrait permettre à BYD de dépasser pour la première fois l'américain Tesla sur l’année. La société texane avait indiqué avoir vendu 1,22 million de véhicules à fin septembre, et devrait annoncer vendredi ses ventes totales de 2025.

Avec 1,79 millions de vente en 2024 contre 1,76 millions, Tesla avait dépassé de justesse BYD en 2024. Mais l'entreprise patine sur des marchés-clés en raison du soutien politique initial de son patron Elon Musk à Donald Trump, et à d’autres hommes politiques d’extrême droite.

Basée à Shenzhen et cotée à la bourse de Hong Kong, BYD produit également des voitures hybrides.

Fondée en 1995, BYD ("Build your dreams" en anglais) était à l’origine spécialisée dans la fabrication de batteries. Il s'est imposée comme leader sur le marché chinois très concurentiel des véhicules à énergies nouvelles, le plus grand au monde.

Il cherche désormais à renforcer sa présence à l’étranger, alors que le marché chinois, où les consommateurs sont toujours plus attentifs aux prix, pèse sur sa rentabilité.

BYD et ses concurrents locaux doivent également faire face à des droits de douane élevés aux États‑Unis. Mais l'entreprise est en plein essor en Asie du Sud‑Est, au Moyen‑Orient, et même en Europe — au grand dam des poids lourds de l’industrie sur ce continent.