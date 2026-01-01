 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

En Lorraine, les soldes d'hiver prennent de l'avance
information fournie par AFP 01/01/2026 à 13:13

Les soldes d'hiver débutent vendredi dans les quatre départements de Lorraine, cinq jours avant le reste de la France ( AFP / Anna KURTH )

Les soldes d'hiver débutent vendredi dans les quatre départements de Lorraine, cinq jours avant le reste de la France ( AFP / Anna KURTH )

Les soldes d'hiver débutent vendredi dans les quatre départements de Lorraine, cinq jours avant le reste de la France, après une période de fêtes favorable au secteur, mais des commerçants déplorent des promotions déjà présentes toute l'année.

"L'avantage cette année, c'est que nous sommes toujours en vacances scolaires" pour ce début des soldes en Lorraine, note Jérôme Pinard, directeur du centre outlet Marques Avenue à Talange, près de Metz.

Les commerçants lorrains ont obtenu il y a plusieurs années des soldes anticipés d'hiver pour faire face à la concurrence notamment de la Belgique et du Luxembourg voisins, où les prix cassés débutent respectivement vendredi et samedi.

Pour cet évènement toujours "très attendu" des consommateurs selon lui, des réductions de -40% à -60% sont annoncées dès le premier jour.

La période de fêtes, en décembre, s'est "très bien passée" pour le centre, avec une "fréquentation importante" notamment lors de la "semaine noire" fin novembre, soulève M. Pinard.

Il n'y a de toute façon pas vraiment d'attente des commerçants sur cette période, juge de son côté Annick Monchablon, secrétaire d'Epicentre, l'association des commerçants et artisans d'Épinal. Les promotions sont tellement nombreuses "toute l'année", que la période où "il y avait du monde devant les boutiques dès 08H00 du matin le premier jour des soldes n'existe plus", analyse cette gérante d'un magasin de bijoux.

Les commerçants de la cité vosgienne sont toutefois "prêts" à accueillir les clients, même si la date du 2 janvier arrive "tôt dans l'état d'esprit des gens" qui sortent à peine de la période de fêtes, selon elle.

Les soldes s'achèveront le 29 janvier en Lorraine, et le 3 février dans le reste de la France.

Près de 1.500 boutiques de vêtements ont fermé en France en 2024, selon un rapport parlementaire.

L'Union des industries textiles indique que les effectifs ont fondu de 400.000 salariés dans les années 1970 à 60.000 aujourd'hui. Ce chiffre n'inclut cependant pas les salariés en boutiques (70.000 fin 2023, selon la Fédération nationale de l'habillement).

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un bateau de la gendarmerie maritime près d'une embarcation de migrants qui tentent de traverser la Manche au large de la plage de Hardelot, dans le nord de la France, le 13 août 2025 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )
    Royaume-Uni: le nombre d'arrivées de migrants par la Manche en 2025, deuxième plus haut jamais enregistré
    information fournie par AFP 01.01.2026 13:33 

    Le nombre de migrants arrivés en 2025 sur les côtes britanniques à bord de petites embarcations est le deuxième plus élevé enregistré depuis le début des relevés en 2018, indiquent des statistiques du gouvernement britannique publiées jeudi. L'an passé, 41.472 ... Lire la suite

  • Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, avec de gendarmes à Domont (Val-d'Oise), le 31 décembre 2025 ( POOL / Alain JOCARD )
    Nouvel An: 125 gardes à vue à Paris, contre 104 l'an passé
    information fournie par AFP 01.01.2026 13:02 

    Cent vingt-cinq personnes ont été placées en garde à vue à Paris après avoir interpellées en marge des festivités du Nouvel An, soit un peu plus que l'année dernière où elles étaient 104, a indiqué jeudi le parquet, sollicité par l'AFP. Le ministère public a précisé ... Lire la suite

  • Le cimetière marin de Saint-Tropez le 29 décembre 2025 où sera inhumée Brigitte Bardot le 7 janvier 2026 ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Les obsèques de Brigitte Bardot, simples et "sans chi-chi"
    information fournie par AFP 01.01.2026 12:46 

    La cérémonie des obsèques de Brigitte Bardot, mercredi 7 janvier à Saint-Tropez, sera placée "sous le signe de la simplicité et sans chi-chi", a annoncé jeudi sa Fondation à l'AFP. Sont prévues une cérémonie religieuse, dans l'intimité, à l'église Notre-Dame de ... Lire la suite

  • Une précédente attaque avait fortement perturbé le suivi par les clients des colis peu avant Noël, mais leur distribution s'était déroulée normalement ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    Cyberattaque: le site de la Poste de nouveau paralysé
    information fournie par AFP 01.01.2026 12:08 

    Après une attaque informatique qui avait fortement perturbé le suivi des colis pendant la période de Noël, l'accès aux sites de La Poste et de la Banque Postale est de nouveau impossible depuis jeudi matin, victimes d'une nouvelle cyberattaque. D'après une page ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank