Vente-unique.com confiant pour l'exercice après un 1er trimestre en nette hausse
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 08:45

L'expert européen de la vente en ligne de mobilier et d'aménagement de la maison a annoncé un volume d'affaires global de 78,3 MEUR au titre du premier trimestre de l'exercice 2025-2026 (du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025), soit une hausse de 17,7% sur un an.

Sur la même période, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 56,0 MEUR, en progression de 11,7%.

Vente-unique.com compte accélérer la dynamique de ses relais de croissance au cours de l'exercice, en mettant l'accent sur l'expansion internationale. Après un déploiement en Espagne en novembre 2025, la marque Habitat est accessible en ligne depuis janvier 2026 en Allemagne, en Suisse et au Luxembourg. Désormais présent dans cinq pays, le groupe entend poursuivre cette stratégie d'élargissement géographique et prépare son entrée sur le marché britannique en 2026.

La place de marché doit également poursuivre son développement à l'échelle européenne, avec une prochaine implantation en Scandinavie, couvrant le Danemark, la Suède et la Norvège. Par ailleurs, une offre de retail media sera lancée d'ici la fin du premier semestre de l'année civile 2026. Fort de ces leviers de croissance, Vente-unique.com affiche sa confiance dans sa capacité à continuer de gagner des parts de marché et à enregistrer un nouvel exercice de croissance rentable.

