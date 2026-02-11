Vente-unique.com confiant pour l'exercice après un 1er trimestre en nette hausse
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 08:45
Sur la même période, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 56,0 MEUR, en progression de 11,7%.
Vente-unique.com compte accélérer la dynamique de ses relais de croissance au cours de l'exercice, en mettant l'accent sur l'expansion internationale. Après un déploiement en Espagne en novembre 2025, la marque Habitat est accessible en ligne depuis janvier 2026 en Allemagne, en Suisse et au Luxembourg. Désormais présent dans cinq pays, le groupe entend poursuivre cette stratégie d'élargissement géographique et prépare son entrée sur le marché britannique en 2026.
La place de marché doit également poursuivre son développement à l'échelle européenne, avec une prochaine implantation en Scandinavie, couvrant le Danemark, la Suède et la Norvège. Par ailleurs, une offre de retail media sera lancée d'ici la fin du premier semestre de l'année civile 2026. Fort de ces leviers de croissance, Vente-unique.com affiche sa confiance dans sa capacité à continuer de gagner des parts de marché et à enregistrer un nouvel exercice de croissance rentable.
Valeurs associées
|16,0500 EUR
|Euronext Paris
|+2,88%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris évolue prudemment mercredi, dans l'attente des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de janvier, tandis que l'éditeur de logiciel Dassault Systèmes plonge de plus de 20% après ses résultats. Vers 09H50 (heure de Paris), le CAC 40 cédait ... Lire la suite
-
L'Europe doit "éliminer les entraves" internes à sa compétitivité, si elle veut devenir "un vrai géant mondial", a plaidé mercredi la présidente de la Commission Ursula von der Leyen devant le Parlement européen, à la veille d'un sommet de l'UE. Citant l'exemple ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes évoluent dans le rouge mercredi en début de séance, les opérateurs digérant une longue série de résultats d'entreprise avant de se tourner vers le rapport sur l'emploi américain attendu plus tard dans la journée. À Paris, le ... Lire la suite
-
Dassault Systèmes chute nettement en Bourse mercredi, la faible croissance du chiffre d'affaires au quatrième trimestre de l'éditeur français de logiciels et ses perspectives 2026 ayant déçu les investisseurs. A Paris, l'action plonge de 18% à environ 18 euros ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer