VENTE-UNIQUE.COM : Bilan semestriel du contrat de liquidité

11 janvier 2021. Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société VENTE-UNIQUE.COM (FR0010766667 - ALVU FP) confié à Louis Capital Markets|Midcap Partners, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2020 :

Nombre de titres : 21 723

Solde en espèces : 181 015,39 €

Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 88 579 titres 721 887,15 € 313 transactions VENTE 91 287 titres 745 850,65 € 354 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre de titres : 24 431

Solde en espèces : 158 845,12 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 2 janvier 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre de titres : 64 294

Solde en espèces : 5 518,72 €

Par ailleurs, veuillez noter que dans le cadre de l'acquisition de Louis Capital Markets|Midcap Partners par le groupe TPICAP Plc (lien), le contrat de liquidité auparavant détenu par Louis Capital Markets UK, LLP a été automatiquement transféré le 31/12/2020 à TP ICAP (EUROPE), entité française du groupe TPICAP, autorisée et régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth - ALVU) est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1,75 million de clients depuis son lancement. En 2020, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 119 M€, en hausse de +24%.

ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr nbouchez@actus.fr 01 53 67 36 78 01 53 67 36 74

Annexe :

Achats Ventes ALVU FP Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en € Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en € Total 313 88 579 721 887,15 354 91 287 745 850,65 20200701 1 1 5,20 1 1 5,20 20200702 2 3 15,40 1 1 5,20 20200703 1 1 5,25 1 1 5,25 20200706 1 1 5,35 2 238 1 273,30 20200707 1 1 5,35 1 1 5,35 20200708 1 1 5,25 1 1 5,25 20200709 2 517 2 688,50 1 1 5,30 20200710 1 1 5,25 1 1 5,25 20200713 2 255 1 326,00 1 1 5,20 20200714 1 1 5,25 1 1 5,25 20200715 1 1 5,25 1 1 5,25 20200716 2 317 1 648,45 1 1 5,25 20200717 1 1 5,30 4 2 421 13 060,80 20200720 1 1 5,50 5 1 941 10 957,00 20200721 1 1 5,80 5 1 691 9 929,80 20200722 1 1 6,45 11 4 361 28 388,95 20200723 2 231 1 524,60 3 621 4 239,10 20200724 4 3 231 21 094,65 1 1 6,65 20200727 6 4 401 27 023,30 1 1 6,30 20200728 4 1 971 11 554,95 1 1 5,95 20200729 2 151 868,30 5 2 242 13 329,90 20200730 4 2 001 11 568,40 1 1 5,90 20200731 3 1 211 6 781,75 4 2 220 12 860,40 20200803 1 1 5,80 4 1 589 9 255,10 20200804 1 1 5,80 5 1 622 9 515,75 20200805 1 1 6,00 5 1 882 11 352,20 20200806 1 1 6,20 6 1 792 11 286,75 20200807 2 1 011 6 369,50 2 331 2 151,50 20200810 1 1 6,55 2 341 2 233,55 20200811 1 1 6,70 4 1 001 6 740,20 20200812 1 1 6,75 1 1 6,75 20200813 4 2 174 14 397,55 2 2 13,60 20200814 4 2 163 14 105,70 1 1 6,70 20200817 2 82 533,20 2 401 2 686,70 20200818 5 2 054 13 155,35 1 1 6,60 20200819 1 1 6,45 1 1 6,45 20200820 1 1 6,30 1 1 6,30 20200821 1 1 6,50 2 98 641,85 20200824 2 13 82,55 1 1 6,35 20200825 2 428 2 717,90 1 1 6,45 20200826 2 49 311,25 1 1 6,45 20200827 1 1 6,45 1 1 6,45 20200828 1 1 6,45 1 1 6,45 20200831 3 960 6 067,15 1 1 6,45 20200901 2 183 1 143,90 2 571 3 682,90 20200902 2 61 381,40 2 3 19,30 20200903 1 1 6,40 1 1 6,40 20200904 6 3 410 21 109,00 14 4 676 31 503,40 20200907 1 1 7,05 3 831 5 858,55 20200908 4 1 791 12 466,00 2 408 2 937,40 20200909 3 519 3 521,40 1 1 6,90 20200910 2 2 13,50 1 1 6,75 20200911 1 1 6,95 3 871 6 101,45 20200914 1 1 7,05 3 851 6 030,55 20200915 1 1 7,20 3 546 3 961,95 20200916 2 361 2 599,30 1 1 7,30 20200917 5 2 341 16 521,15 1 1 7,15 20200918 2 689 4 754,25 2 4 28,35 20200921 4 1 540 10 565,70 1 1 7,05 20200922 3 333 2 280,05 1 1 6,95 20200923 1 1 6,95 1 1 6,95 20200924 1 1 7,10 3 879 6 240,90 20200925 1 1 7,10 2 541 3 949,10 20200928 1 1 7,35 4 1 371 10 186,85 20200929 1 1 7,65 2 106 810,90 20200930 3 366 2 671,65 1 1 7,40 20201001 5 2 037 14 683,60 1 1 7,30 20201002 3 909 6 486,45 1 1 7,15 20201005 1 1 7,10 5 2 491 18 500,10 20201006 1 1 7,55 5 1 994 15 285,30 20201007 2 2 15,10 1 1 7,55 20201008 2 721 5 515,70 1 1 7,70 20201009 1 1 7,65 1 1 7,65 20201012 1 1 7,95 5 1 671 13 656,95 20201013 5 1 817 14 552,85 2 411 3 390,75 20201014 5 1 880 14 478,30 1 1 7,85 20201015 2 13 100,80 2 132 1 049,25 20201016 1 1 8,00 2 521 4 246,00 20201019 5 2 191 17 350,00 2 192 1 574,20 20201020 1 1 8,10 2 511 4 164,60 20201021 4 1 411 11 317,65 1 1 8,15 20201022 4 1 331 10 476,60 4 1 066 8 787,25 20201023 1 1 8,20 5 2 373 19 863,10 20201026 5 1 818 14 879,80 4 1 431 12 207,95 20201027 6 2 261 18 722,45 1 1 8,45 20201028 5 1 891 14 690,35 1 1 7,85 20201029 1 1 7,80 4 1 584 12 556,80 20201030 1 1 8,10 4 1 311 10 704,60 20201102 1 1 8,25 5 2 475 20 729,55 20201103 1 1 8,45 4 1 234 10 517,75 20201104 1 1 8,65 5 2 101 18 440,15 20201105 3 777 6 872,30 2 351 3 176,50 20201106 5 2 321 20 352,40 2 171 1 547,40 20201109 11 5 391 44 320,20 10 3 233 28 073,65 20201110 5 1 329 11 421,80 5 2 251 20 483,20 20201111 3 1 111 9 922,50 4 1 811 16 832,50 20201112 1 1 9,40 7 3 031 29 063,40 20201113 3 1 281 11 953,55 2 491 4 689,05 20201116 6 3 621 32 574,95 2 511 4 828,95 20201117 2 681 6 231,35 3 649 6 079,75 20201118 5 1 276 11 651,15 1 1 9,40 20201119 1 1 9,00 3 975 8 943,20 20201120 1 1 9,15 2 63 576,45 20201123 2 681 6 095,00 2 13 118,80 20201124 1 1 9,00 4 1 831 16 834,50 20201125 1 1 9,00 2 561 5 105,00 20201126 1 1 9,10 3 628 5 856,75 20201127 1 1 9,40 5 1 911 18 478,90 20201130 1 1 9,85 9 3 521 36 449,35 20201201 1 1 10,80 11 3 761 43 044,80 20201202 1 1 11,70 5 1 101 13 095,70 20201203 2 911 10 932,20 2 281 3 456,20 20201204 6 4 061 48 096,20 1 1 12,20 20201207 6 3 201 37 680,10 1 1 12,10 20201208 6 2 151 24 356,80 2 381 4 533,80 20201209 3 392 4 300,20 1 1 11,30 20201210 3 723 8 003,40 1 1 11,40 20201211 1 1 11,40 8 1 132 12 686,90 20201214 5 1 741 19 497,60 1 1 11,60 20201215 4 1 101 12 047,00 2 461 5 255,00 20201216 2 304 3 435,50 1 1 11,60 20201217 4 1 021 11 376,40 3 740 8 637,60 20201218 1 1 11,80 2 77 908,60 20201221 10 939 10 618,50 2 541 6 221,70 20201222 4 401 4 531,50 1 1 11,50 20201223 1 1 11,30 3 451 5 186,30 20201224 2 2 23,00 3 265 3 100,30 20201225 0 0 0,00 0 0 0,00 20201228 0 0 0,00 0 0 0,00 20201229 0 0 0,00 0 0 0,00 20201230 1 1 11,70 1 1 11,70 20201231 1 1 11,80 13 2 091 25 294,80