VENTE-UNIQUE.COM : Bilan semestriel du contrat de liquidité

5 janvier 2026. Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société VENTE-UNIQUE.COM (FR0010766667 – ALVU FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2025 :

21 741 titres

240 249,12 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 21 329 titres 324 255,05 EUR 215 transactions VENTE 23 688 titres 356 748,85 EUR 180 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

24 100 titres

209 381,91 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 02/01/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

64 294 titres

5 518,72 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochain rendez-vous : résultats de l'exercice 2024-2025, le 13 janvier 2026

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 14 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement.

ACTUS finance & communication Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr 01 53 67 36 79 06 24 03 26 52

Achats Vente ALVU FP Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 215 21 329 324 255,05 180 23 688 356 748,85 20250701 2 261 3 497,70 5 2 282 31 782,00 20250702 2 12 164,40 1 1 13,70 20250703 1 1 14,10 1 1 14,10 20250704 2 3 41,10 4 1 578 22 412,80 20250707 1 1 14,05 1 1 14,05 20250708 1 1 14,00 1 1 14,00 20250709 1 1 13,75 2 701 9 883,75 20250710 1 1 14,15 1 1 14,15 20250711 1 1 14,15 1 1 14,15 20250714 1 1 14,10 2 2 28,50 20250715 1 1 14,35 1 1 14,35 20250716 1 1 14,35 1 1 14,35 20250717 4 1 301 18 116,00 1 1 14,00 20250718 2 231 3 164,75 1 1 13,75 20250721 4 1 221 16 635,70 1 1 13,70 20250722 1 1 13,70 9 4 541 64 732,70 20250723 2 14 206,20 2 621 9 377,10 20250724 1 1 15,15 2 601 9 135,15 20250725 1 1 15,20 1 1 15,20 20250728 1 1 15,25 6 2 261 35 090,25 20250729 1 1 16,10 1 1 16,10 20250730 1 1 16,05 1 1 16,05 20250731 1 1 16,05 1 1 16,05 20250801 2 325 5 135,25 1 1 16,05 20250804 4 1 461 22 974,00 1 1 16,00 20250805 2 351 5 440,50 1 1 15,50 20250806 4 1 381 21 163,65 4 1 571 25 021,65 20250807 3 488 7 258,50 1 1 14,90 20250808 1 1 14,90 1 1 14,90 20250811 1 1 15,05 2 114 1 743,95 20250812 1 1 15,80 1 1 15,80 20250813 1 1 16,00 2 591 9 456,00 20250814 1 1 16,10 2 561 9 032,10 20250815 2 2 31,60 1 1 15,80 20250818 1 1 16,15 1 1 16,15 20250819 1 1 16,00 1 1 16,00 20250820 1 1 16,20 1 1 16,20 20250821 1 1 16,25 1 1 16,25 20250822 1 1 16,00 1 1 16,00 20250825 2 65 1 040,10 1 1 16,10 20250826 2 351 5 581,00 1 1 16,00 20250827 2 351 5 510,95 1 1 15,95 20250828 3 824 12 806,15 1 1 15,65 20250829 2 2 31,40 2 2 31,80 20250901 2 26 403,05 1 1 15,55 20250902 2 77 1 193,80 1 1 15,80 20250903 2 23 356,55 2 2 31,45 20250904 1 1 15,85 1 1 15,85 20250905 2 132 2 032,95 1 1 15,55 20250908 2 162 2 478,60 1 1 15,30 20250909 1 1 15,55 1 1 15,55 20250910 2 321 4 975,50 1 1 15,50 20250911 2 321 4 975,65 1 1 15,65 20250912 4 1 201 18 526,55 1 1 15,55 20250915 2 16 248,25 1 1 15,75 20250916 1 1 15,70 1 1 15,70 20250917 2 28 434,05 1 1 15,55 20250918 1 1 15,60 1 1 15,60 20250919 2 220 3 366,30 1 1 15,60 20250922 2 198 3 009,60 1 1 15,20 20250923 1 1 15,20 1 1 15,20 20250924 3 442 6 659,20 1 1 15,20 20250925 5 1 495 22 175,00 1 1 15,00 20250926 3 460 6 743,20 2 4 60,10 20250929 2 4 60,15 2 5 76,75 20250930 1 1 15,15 1 1 15,15 20251001 1 1 15,15 1 1 15,15 20251002 2 75 1 110,05 1 1 14,85 20251003 2 76 1 132,40 1 1 14,90 20251006 2 2 29,40 1 1 14,70 20251007 1 1 15,00 1 1 15,00 20251008 4 853 12 649,50 1 1 14,90 20251009 1 1 15,00 1 1 15,00 20251010 1 1 15,15 1 1 15,15 20251013 2 12 178,80 1 1 14,90 20251014 2 241 3 591,00 1 1 15,00 20251015 1 1 15,00 1 1 15,00 20251016 1 1 15,00 1 1 15,00 20251017 1 1 15,00 1 1 15,00 20251020 1 1 15,15 4 2 251 34 501,15 20251021 1 1 15,50 1 1 15,50 20251022 1 1 15,50 1 1 15,50 20251023 1 1 15,65 1 1 15,65 20251024 1 1 15,50 1 1 15,50 20251027 1 1 15,45 1 1 15,45 20251028 1 1 15,65 1 1 15,65 20251029 1 1 15,65 1 1 15,65 20251030 2 101 1 565,70 1 1 15,70 20251031 1 1 15,50 1 1 15,50 20251103 3 512 7 809,85 1 1 15,65 20251104 2 46 694,60 1 1 15,10 20251105 4 1 061 15 835,10 1 1 15,10 20251106 2 200 2 920,05 2 801 12 014,65 20251107 1 1 14,95 1 1 14,95 20251110 1 1 14,95 1 1 14,95 20251111 1 1 14,85 1 1 14,85 20251112 1 1 14,70 1 1 14,70 20251113 1 1 14,90 3 833 12 507,30 20251114 1 1 15,30 2 213 3 258,90 20251117 2 2 30,20 2 26 402,60 20251118 1 1 15,45 1 1 15,45 20251119 1 1 15,50 1 1 15,50 20251120 1 1 15,30 1 1 15,30 20251121 1 1 15,40 1 1 15,40 20251124 1 1 15,25 2 731 11 330,25 20251125 1 1 15,60 3 806 12 675,10 20251126 1 1 15,90 1 1 15,90 20251127 1 1 15,90 5 2 141 34 865,90 20251128 1 1 16,75 1 1 16,75 20251201 4 1 217 19 824,95 1 1 16,75 20251202 1 1 16,30 1 1 16,30 20251203 1 1 16,30 1 1 16,30 20251204 1 1 16,30 1 1 16,30 20251205 1 1 16,30 1 1 16,30 20251208 3 518 8 317,15 1 1 16,15 20251209 1 1 16,15 2 344 5 675,65 20251210 3 731 11 798,60 1 1 16,60 20251211 3 701 11 314,25 1 1 16,25 20251212 1 1 16,10 1 1 16,10 20251215 3 274 4 383,85 1 1 16,15 20251216 1 1 16,00 1 1 16,00 20251217 1 1 16,00 1 1 16,00 20251218 2 15 237,10 1 1 15,90 20251219 2 271 4 255,00 1 1 16,00 20251222 2 50 780,35 1 1 15,95 20251223 2 261 4 071,85 1 1 15,85 20251224 2 260 4 056,10 1 1 15,70 20251225 0 0 0,00 0 0 0,00 20251226 0 0 0,00 0 0 0,00 20251229 2 7 109,20 1 1 15,60 20251230 1 1 15,90 1 1 15,90 20251231 1 1 15,75 1 1 15,75