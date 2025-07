VENTE-UNIQUE.COM : Accélération de l'activité commerciale au 3ème trimestre 2024-2025 conforme aux attentes

Communiqué de presse

Volume d'affaires global de 201,0 M€, en hausse de 16,5% sur 9 mois, avec une activité très soutenue au 3 ème trimestre (+24,8%) suite à la forte dynamique de la place de marché ;

Chiffre d'affaires consolidé de 148,0 M€, en progression de 11,7% sur 9 mois (+18,7% au 3 ème trimestre) ;

Forte dynamique des relais de croissance ;

Confirmation des perspectives annuelles.

22 juillet 2025. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce son chiffre d'affaires non audité des 9 premiers mois de l'exercice 2024-2025 (période du 1 er octobre 2024 au 30 juin 2025).

Normes IFRS (en K€) 9M 2023-2024 9M 2024-2025 Variation Volume d'affaires global [1] 172 557 201 040 +16,5% Chiffre d'affaires 132 552 148 028 +11,7% Dont E-commerce [2] 130 311 144 773 +11,1% Dont Logistique [3] 2 242 3 255 +45,2%

Comme attendu, Vente-unique.com a connu une accélération de son activité commerciale au 3 ème trimestre, avec un volume d'affaires global à 68,9 M€, en hausse de +24,8% (+12,6% au 1 er semestre). Dans un environnement toujours contrasté pour les dépenses d'ameublement, le Groupe conforte ainsi une trajectoire de croissance à deux chiffres sur les 9 premiers mois de l'exercice avec un volume d'affaires global qui progresse de +16,5% et atteint 201,0 M€, porté par la forte dynamique de la place de marché à travers l'Europe.

Performance solide pour le E-commerce (Vente-unique.com et Habitat) et accélération de la croissance des activités Logistique

Le chiffre d'affaires consolidé est en hausse de +11,7% sur les 9 premiers mois de l'exercice et atteint 148,0 M€, avec une dynamique toujours très solide pour les activités E-commerce (site Vente-unique.com et marque Habitat). Le Groupe démontre sa capacité à conserver un excellent positionnement, sans affecter ses marges.

Comme anticipé, les revenus issus des prestations logistiques ( fulfillment ) poursuivent leur montée en puissance et confirment leur rôle de relais de croissance. Ils atteignent 3,3 M€ sur les 9 premiers mois de l'exercice (+45,2%). Le savoir-faire du Groupe a convaincu une dizaine de clients externes depuis le début de l'année et la dynamique devrait se poursuivre avec l'ouverture du second entrepôt du Groupe près de Moulins (Allier) lors du prochain exercice.

Poursuite d'une bonne dynamique dans toutes les zones géographiques

Normes IFRS (en K€) 9M 2023-2024 9M 2024-2025 Variation Chiffre d'affaires E-commerce [4] 130 311 144 773 +11,1% Dont France 62 936 69 671 +10,7% Dont Europe du Nord et de l'Est [5] 47 820 50 147 +4,9% Dont Europe du Sud [6] 19 555 24 955 +27,6%

Dans la continuité du 1 er semestre, Vente-unique.com enregistre des performances robustes sur l'ensemble de ses marchés. En France , l'activité affiche une solide progression de +10,7%, notamment grâce à l'apport additionnel de la marque Habitat. En Europe du Nord et de l'Est , les ventes progressent de +4,9% sur les 9 premiers mois de l'exercice, malgré une base de comparaison très élevée (+26,5% sur la même période en 2023-2024). Enfin, l'Europe du Sud confirme sa très bonne performance (+27,6%).

La dynamique de la place de marché s'est encore accélérée sur le 3 ème trimestre , avec un quasi doublement de son volume d'affaires et des commissions facturées par rapport au 3 ème trimestre de l'exercice précédent. La place de marché représente 18% du volume d'affaires global E-commerce en juin 2025, en progression de 5 points par rapport au début de l'exercice. La performance est particulièrement remarquable aux Pays-Bas et en Belgique, avec une croissance de 10 points par rapport à septembre 2024.

Confirmation des perspectives annuelles

Dans un contexte toujours exigeant, le Groupe s'appuie sur la résilience de son modèle d'affaires et le dynamisme de ses relais de croissance, dont la place de marché, Habitat et le fulfillment et confirme viser une croissance annuelle à deux chiffres de son volume d'affaires global ainsi qu'un nouvel exercice de croissance rentable.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires de l'exercice 2024-2025, jeudi 13 novembre 2025

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement.

ACTUS finance & communication Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr 01 53 67 36 79 06 24 03 26 52

Normes IFRS (en K€) T1 2023-2024 T1 2024-2025 Variation Volume d'affaires global 58 164 66 575 +14,5% Chiffre d'affaires 45 063 50 149 +11,3% Dont E-commerce 44 010 49 537 +12,6% Dont Logistique 1 053 612 -41,9%

Normes IFRS (en K€) T2 2023-2024 T2 2024-2025 Variation Volume d'affaires global 59 150 65 531 +10,8% Chiffre d'affaires 45 197 47 691 +5,5% Dont E-commerce 44 374 46 686 +5,2% Dont Logistique 824 1 005 +22,1%

Normes IFRS (en K€) T3 2023-2024 T3 2024-2025 Variation Volume d'affaires global 55 243 68 934 +24,8% Chiffre d'affaires 42 292 50 188 +18,7% Dont E-commerce 41 927 48 550 +15,8% Dont Logistique 365 1 638 +348,8%

[1] Valeur brute, toutes taxes comprises, des produits et services vendus incluant les ventes de produits en direct reconnues en date d'expédition, les ventes de la place de marché en date de confirmation de commande et les autres services et revenus facturés

[2] Ventes de produit en direct + commissions sur la place de marché

[3] Prestations logistiques B2B facturées par la nouvelle filiale issue du rachat du fonds de commerce de Distri Service au 1 er octobre 2022

[4] Ventes de produit en direct + commissions sur la place de marché

[5] Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Pologne + Suisse

[6] Espagne + Italie + Portugal