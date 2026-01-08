 Aller au contenu principal
Venezuela-Trump envisage de prendre le contrôle de la PDVSA-presse
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 04:13

Le président américain Donald Trump et ses conseillers préparent une initiative visant à occuper une position dominante dans l'industrie pétrolière du Venezuela dans les prochaines années, a rapporté mercredi le Wall Street Journal (WSJ).

L'un des projets à l'étude prévoit notamment que les Etats-Unis exercent un certain contrôle sur la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA, notamment en acquérant et en commercialisant la majeure partie de la production pétrolière de l'entreprise, selon le WSJ qui cite des personnes au fait de la question.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations dans l'immédiat. Aucun commentaire n'a immédiatement pu être obtenu auprès de la Maison blanche.

Les Etats-Unis cherchent à prendre le contrôle de PDVSA par le biais d'un accord qui leur permettrait d'acheter et éventuellement de distribuer le pétrole de l'entreprise, y compris par le biais de coentreprises passées et actuelles avec des grandes compagnies pétrolières comme Chevron CVX.N , précise le WSJ.

Donald Trump a déclaré mardi que Caracas et Washington étaient parvenus à un accord pour l'exportation de 2 milliards de dollars de pétrole vénézuélien aux Etats-Unis.

(Gnaneshwar Rajan; version française Camille Raynaud)

