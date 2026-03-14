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Trump voit l'Iran "complètement vaincu", Téhéran menace de "réduire en cendres" des installations pétrolières
information fournie par AFP 14/03/2026 à 06:26

Un portrait géant du nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei à Téhéran, le 13 mars 2026 ( AFP / - )

Un portrait géant du nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei à Téhéran, le 13 mars 2026 ( AFP / - )

Deux semaines exactement après le début de la guerre au Moyen-Orient, Donald Trump a jugé l'Iran "complètement vaincu", mais Téhéran a menacé samedi de "réduire en cendres" les infrastructures énergétiques liées aux Etats-Unis en cas d'attaque sur son principal hub pétrolier.

"Les médias diffusant de fausses informations détestent rendre compte des excellents résultats obtenus par l'armée américaine face à l'Iran, qui est totalement vaincu et souhaite conclure un accord – mais pas un accord que j'accepterais !" a écrit M. Trump sur son réseau Truth Social, sans plus de précisions.

Les sommations croisées de l'Iran et des Etats-Unis se sont concentrées autour de l'île de Kharg. Située dans le nord du Golfe à environ 30 kilomètres des côtes iraniennes, elle abrite le plus grand terminal d'exportation de pétrole brut du pays.

Vendredi soir, le président américain a déclaré, sur son réseau Truth Social, avoir "complètement détruit" des cibles militaires sur l'île et prévenu qu'il détruirait aussi ses infrastructures pétrolières "si l'Iran, ou quiconque d'autre venait à faire quoi que ce soit pour entraver le passage libre et sûr des navires dans le détroit d'Ormuz".

"Toutes les installations pétrolières, économiques et énergétiques appartenant à des compagnies pétrolières de la région en partie détenues par les Etats-Unis ou qui coopèrent avec les Etats-Unis seront immédiatement détruites et réduites en cendres", a menacé en retour le porte-parole du quartier général central de Khatam al-Anbiya, affilié aux Gardiens de la Révolution, cité par les médias iraniens.

De la fumée s'élève au-dessus de la zone diplomatique de Bagdad après une attaque de drone contre l'ambassade des Etats-Unis, le 14 mars 2026 ( AFP / - )

De la fumée s'élève au-dessus de la zone diplomatique de Bagdad après une attaque de drone contre l'ambassade des Etats-Unis, le 14 mars 2026 ( AFP / - )

Le conflit, déclenché par l'offensive israélo-américaine en Iran le 28 février, met à mal la livraison dans le monde du pétrole, dont les prix flambent en raison du blocage par Téhéran du détroit stratégique d'Ormuz, par où passait un cinquième de la production mondiale d'hydrocarbures.

Donald Trump a assuré que la marine américaine allait "bientôt, très bientôt" commencer à escorter des pétroliers dans le détroit.

Selon la presse américaine, les Etats-Unis vont aussi envoyer des renforts au Moyen-Orient, le New York Times parlant de quelque 2.500 Marines et trois navires de plus et le Wall Street Journal du navire d'assaut Tripoli, basé au Japon.

- Missiles interceptés au Qatar -

Au 15e jour de la guerre, aucune issue n'est en vue face à l'intransigeance de l'ensemble des belligérants.

Donald Trump a d'ores et déjà affirmé que les Etats-Unis frapperont l'Iran "très fort au cours de la prochaine semaine" et qu'Israël poursuit ses frappes. Samedi matin, l'armée israélienne a demandé aux habitants de certains quartiers de Tabriz, dans le nord de l'Iran, d'évacuer en prévision d'opérations militaires.

Image satellite de l'île de Kharg, le principal terminal pétrolier de l'Iran, le 2 mars 2026 ( EUROPEAN SPACE AGENCY / - )

Image satellite de l'île de Kharg, le principal terminal pétrolier de l'Iran, le 2 mars 2026 ( EUROPEAN SPACE AGENCY / - )

Les pays du Golfe restent eux cible des représailles aériennes iraniennes pour leurs liens économiques avec les Etats-Unis et la présence de bases américaines.

Le Qatar a annoncé samedi avoir intercepté deux missiles, après avoir fait évacuer plusieurs zones auparavant. Tôt dans la matinée, des intercepteurs ont été vus abattant deux projectiles au-dessus du centre-ville de Doha et des explosions ont été entendues par des journalistes de l'AFP.

A Oman, Washington a ordonné au personnel de son ambassade jugé non essentiel et à leurs proches de quitter le pays.

- Ambassade américaine visée en Irak -

Au-delà des pays du Golfe, le conflit continue de s'étendre dans la région.

Incendie sur le lieu d'une frappe près de Tel-Aviv, en Israël, le 13 mars 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Incendie sur le lieu d'une frappe près de Tel-Aviv, en Israël, le 13 mars 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Au Liban, au moins douze membres du personnel d'un centre de santé dans le sud du pays ont été tués par une frappe israélienne, selon le ministère de la Santé.

Le mouvement pro-iranien Hezbollah a entraîné le Liban dans la guerre le 2 mars, en lançant des missiles sur Israël pour venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué au premier jour de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran, remplacé depuis par son fils Mojtaba Khamenei, toujours invisible.

Depuis cette date, les frappes israéliennes au Liban ont fait plus de 773 morts, dont 103 enfants, et plus de 800.000 déplacés, selon le dernier bilan officiel libanais.

Un quartier général de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), présente au Sud-Liban depuis 1978, a également été touché, selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle). L'armée israélienne n'a pas confirmé dans l'immédiat, mais l'armée népalaise, dont un contingent fait partie de la Finul, a indiqué que personne n'avait été blessé et que l'origine de l'attaque n'avait pas été identifiée.

En Irak, c'est l'ambassade américaine à Bagdad qui a été visée par une attaque de drone samedi à l'aube, selon un haut responsable sécuritaire irakien. Une série de frappes a aussi visé samedi avant l'aube un groupe armé pro-iranien, faisant deux morts, selon des sources de sécurité.

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