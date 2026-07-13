 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Venezuela-Près de 4.600 morts après les deux séismes - autorités
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 20:23

Le bilan des deux séismes survenus au Venezuela s'est alourdi à 4.561 morts, selon les chiffres publiés lundi par le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez.

D'après ce dernier bilan, les séismes qui ont frappé la capitale et les zones côtières voisines le 24 juin ont également fait 16.740 blessés, tandis que 17.907 personnes restent sans logement, deux données inchangées par rapport au précédent bilan.

(Reuters, version française Benoit Van Overstraeten)

Venezuela

Valeurs associées

Or
4 003,36 USD Six - Forex 1 -2,63%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,78 +9,06%
CAC 40
8 364,65 +0,31%
2CRSI
29,5 -3,91%
TOTALENERGIES
70,42 +2,98%
STELLANTIS
4,9305 +1,85%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank