Venezuela-Plus de 3.800 morts après les deux séismes - autorités

Le bilan des deux séismes survenus au Venezuela s'est alourdi à 3.811 morts, selon les chiffres publiés mercredi par le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez.

D'après ce dernier bilan, les séismes qui ont frappé la capitale et les zones côtières voisines le 24 juin ont également fait 16.740 blessés, tandis que près de 18.000 personnes restent sans logement.

La présidente par intérim du pays Delcy Rodriguez a réitéré ses appels en faveur de la levée des sanctions internationales contre le Venezuela, affirmant que Caracas disposait de suffisamment d'actifs à l'étranger pour financer la reconstruction si les comptes gelés étaient débloqués.

"Le Venezuela dispose de ressources bloquées à travers le monde qui pourraient servir à financer ce processus de reconstruction", a-elle dit sur la chaîne de télévision d’État VTV.

Les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays ont imposé des lourdes sanctions au cours des deux dernières décennies, en raison d'allégations selon lesquelles le gouvernement s'est livré à des activités anti-démocratiques et permis au pays de servir de refuge pour le trafic de drogue.

Bon nombre de ces mesures restent en vigueur. Mais après avoir capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro en début d'année, Washington a accordé un allègement ciblé au secteur pétrolier du pays.

Delcy Rodríguez a déclaré avoir adressé une lettre au roi Charles III pour demander la restitution de l'or vénézuélien détenu à la Banque d'Angleterre. Elle a également dit avoir discuté avec le directrice générale du Fonds monétaire international Kristalina Georgieva au sujet du déblocage de fonds.

La Banque d'Angleterre refusé de restituer les quelque 31 tonnes d'or vénézuélien conservées dans ses coffres, un refus contesté par le Venezuela devant des tribunaux britanniques.$

(Bureaux Reuters, version française Benoit Van Overstraeten)