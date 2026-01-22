Venezuela-La Chine peut continuer à acheter du pétrole, mais à des prix "équitables"-représentant US

L'administration américaine autorise la Chine, qui absorbait jusqu'à présent 80% des exportations de pétrole vénézuélien, à poursuivre ses achats de brut, mais pas aux prix "déloyaux et sous-évalués" qui prévalaient avant la chute du président Nicolas Maduro le 3 janvier, a déclaré jeudi un haut responsable américain.

Après la capture du président vénézuélien par les forces spéciales américaines à Caracas et son incarcération dans une prison de New York pour "narcoterrorisme", les Etats-Unis ont déclaré qu'ils contrôleraient dorénavant les ventes de pétrole du Venezuela. L'administration Trump a exigé que la majorité du brut écoulé le soit au profit des Etats-Unis.

La saisie des réserves vénézuéliennes est un coup dur pour Pékin, premier client du brut extra lourd de l'Orénoque.

"Grâce à l'opération judiciaire décisive et réussie du président Trump, le peuple du Venezuela va tirer un prix équitable de la Chine et d'autres nations pour son pétrole, plutôt qu'un prix corrompu et sous-évalué", souligne le responsable américain sous le sceau de l'anonymat.

L'administration américaine autorise la Chine à poursuivre ses achats "aux prix équitables du marché", a-t-il ajouté.

Une partie de la production de brut du Venezuela est exportée directement vers la Chine pour rembourser les prêts accordés par Pékin à Caracas, mais le blocus naval américain entré en vigueur réduit les flux, selon des analystes.

(Timothy Gardnerin, avec Nidhi Verma à New Delhi; version française Sophie Louet)