 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Espagne: la production industrielle en hausse de 1,3% en 2025
information fournie par Boursorama avec AFP 06/02/2026 à 11:56

( AFP / OMAR HAJ KADOUR )

( AFP / OMAR HAJ KADOUR )

La production industrielle en Espagne a augmenté de 1,3% en 2025, sa plus forte croissance annuelle depuis 2022, a rapporté vendredi l'Institut national de la statistique (INE), dans un contexte de forte croissance économique dans le pays.

Ce chiffre confirme ainsi le dynamisme de l'économie espagnole, largement orientée vers les services (tourisme en tête), mais également dotée de puissants secteurs industriels (automobile, agroalimentaire...).

Sur le seul mois de décembre, en pleine période des fêtes en Espagne, la production industrielle a toutefois connu un net recul de 2,5%, après une hausse de 1% en novembre, selon les données provisoires corrigées des effets saisonniers et du calendrier de l'INE.

Cette baisse observée en toute fin d'année s'est notamment répercutée sur la croissance du PIB espagnol, initialement attendue par le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez à 2,9% et finalement annoncé à 2,8% pour l'année 2025.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank