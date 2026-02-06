Espagne: la production industrielle en hausse de 1,3% en 2025

( AFP / OMAR HAJ KADOUR )

La production industrielle en Espagne a augmenté de 1,3% en 2025, sa plus forte croissance annuelle depuis 2022, a rapporté vendredi l'Institut national de la statistique (INE), dans un contexte de forte croissance économique dans le pays.

Ce chiffre confirme ainsi le dynamisme de l'économie espagnole, largement orientée vers les services (tourisme en tête), mais également dotée de puissants secteurs industriels (automobile, agroalimentaire...).

Sur le seul mois de décembre, en pleine période des fêtes en Espagne, la production industrielle a toutefois connu un net recul de 2,5%, après une hausse de 1% en novembre, selon les données provisoires corrigées des effets saisonniers et du calendrier de l'INE.

Cette baisse observée en toute fin d'année s'est notamment répercutée sur la croissance du PIB espagnol, initialement attendue par le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez à 2,9% et finalement annoncé à 2,8% pour l'année 2025.