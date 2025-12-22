 Aller au contenu principal
Venezuela-La Chine dénonce une "violation grave" du droit international après la saisie d'un navire par les États-Unis
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 11:03

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré lundi que la saisie par les États-Unis de navires d'un autre pays constituait une grave violation du droit international, après l'interception d'un pétrolier à destination de la Chine au large des côtes vénézuéliennes.

Le Venezuela a le droit de développer des relations avec d'autres pays, a déclaré Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d'un point de presse quotidien, ajoutant que la Chine s'opposait à toutes les sanctions "unilatérales et illégales".

Samedi, les garde-côtes américains ont intercepté un deuxième pétrolier dans les eaux internationales au large des côtes vénézuéliennes, quelques jours après que le président Donald Trump a annoncé un "blocus" de tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela.

Selon des documents, le pétrolier Centuries a été chargé au Venezuela sous le faux nom de "Crag" et transportait environ 1,8 million de barils de pétrole brut vénézuélien Merey à destination de la Chine.

Le brut a été acheté par Satau Tijana Oil Trading, l'un des nombreux intermédiaires impliqués dans les ventes de la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA à des raffineurs indépendants chinois, montrent les documents.

Un porte-parole de la Maison blanche a déclaré que le "navire battant un faux pavillon" transportait du pétrole sanctionné et faisait partie de la flotte fantôme du Venezuela.

Le gouvernement vénézuélien a qualifié l'interception du pétrolier d'"acte grave de piraterie internationale."

La Chine est le principal acheteur de brut vénézuélien, qui représente environ 4% de ses importations.

(Bureau de Pékin, version française Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)

