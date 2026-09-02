Venezuela : Chevron investit plus de 7 milliards de dollars pour doubler sa production

Chevron Corporation a annoncé aujourd'hui la signature d'accords avec le Venezuela établissant des conditions actualisées pour ses coentreprises, soutenant ainsi les investissements futurs, le développement de projets et la croissance de la production dans le pays.

Ces accords définissent des dispositions pour les coentreprises de Chevron au Venezuela, notamment des conditions fiscales, commerciales et juridiques améliorées visant à favoriser des investissements durables et compétitifs à long terme.

Dans le cadre de ces accords, la compagnie pétrolière américaine s'est vu attribuer des superficies supplémentaires dans la ceinture de l'Aronoque, où l'entreprise bénéficie déjà d'une position établie. Ces améliorations viennent étayer les projets des coentreprises d'investir plus de 7 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, ce qui permettra de plus que doubler la production pour atteindre environ 600 000 barils par jour par rapport à 2026.

Avec des coûts totaux inférieurs à 20 USD par baril et une vaste base de ressources, le Venezuela constitue une plateforme de croissance pétrolière différenciée dans le cadre du modèle de gestion financière disciplinée de Chevron.

Extension des activités dans la ceinture de l'Aronoque

Aux termes de ces accords, la coentreprise Petroindependencia, S. A., dans laquelle la filiale de Chevron détient une participation de 49%, s'est vu attribuer les droits de développement des zones adjacentes Carabobo-1 et Carabobo-2-South-A, situées dans la ceinture de l'Aronoque au Venezuela. Ces sites vierges d'exploitation (greenfield) élargissent l'empreinte opérationnelle existante de la coentreprise, où elle augmente sa production de pétrole extra-lourd.

Ces sites supplémentaires renforcent encore le portefeuille en pleine croissance de Chevron au Venezuela, à la suite d'un accord conclu en avril par lequel l'entreprise a porté sa participation dans Petroindependencia à 49% et a obtenu les droits de développement de la zone Ayacucho 8, adjacente à la coentreprise Petropiar, S.A. Au total, la production des trois coentreprises de Chevron a progressé de 15% depuis le début de l'année.

Un ancrage historique centenaire

"L'histoire de Chevron au Venezuela s'étend sur plus d'un siècle, et notre position renforcée témoigne de notre confiance dans le potentiel exceptionnel des ressources du pays ainsi que dans sa capacité à rivaliser pour attirer les investissements au sein de notre portefeuille au cours des prochaines décennies", a déclaré Mike Wirth, président-directeur général de Chevron. "

Grâce à des conditions améliorées et à des superficies supplémentaires, nous renforçons un portefeuille qui, selon nous, peut générer une croissance pétrolière attrayante et à bas coût, soutenir l'approvisionnement énergétique et créer une valeur différenciée à long terme", précise le dirigeant.

Chevron est l'une des principales entreprises énergétiques au Venezuela, avec une présence qui remonte à 1923. Ses coentreprises Petroindependencia et Petropiar, S.A. exploitent des projets de pétrole extra-lourd dans la ceinture de l'Aronoque, tandis que Petroboscan, S.A. est située dans l'Etat de Zulia, dans l'ouest du Venezuela.