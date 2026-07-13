Vendredi à Wall Street : SK Hynix a éclipsé la géopolitique

Wall Street a clôturé en hausse vendredi, sur des scores homogènes, compris entre 0,3% ( 0,29% à 52 637 pour le Dow Jones, 0,33% à 29 825 pour le Nasdaq 100) et 0,42% à 7 575 pour le S&P 500. Seul le Russell 2000 manque à l'appel, avec un repli de -0,45% vers 2 978. Sur l'ensemble de la semaine écoulée, les indices US prennent une belle revanche sur leurs équivalents européens (-2,5% pour l'Euro Stoxx 50), puisque le Nasdaq grimpe de 1,7% et le "S&P 500" de 1,2%.

Le retour des acheteurs sur les semi-conducteurs a fait la différence, le SOXX ayant pris 3% sur la semaine. La cerise sur le gâteau a été l'introduction en Bourse (IPO) très réussie de SK Hynix, qui s'est envolé de 12,5% (à 168 USD) pour sa première séance de cotation.

SK Hynix, le meilleur performeur de la Bourse de Séoul en 2026, a levé 26,5 MdsUSD à l'occasion de cette opération, la 2e plus importante de l'histoire après celle du géant américain de l'aérospatiale SpaceX (et devant Saudi Aramco, il y a sept ans, avec 25,6 MdsUSD levés).

Il n'y avait pas de publications "macro" à l'agenda, mais une donnée intéressante concernant la consommation a été dévoilée par Bank of America : les dépenses par carte de crédit et de débit ont progressé de 6,3% sur 12 mois, leur plus forte hausse depuis avril 2022.

Et cette accélération n'a rien à voir avec la facture de carburant (qui recule depuis un mois) : hors essence, les dépenses augmentent de 5,6% sur un an, contre 3,9% en mai... et ce sont les dépenses en billets d'avion qui ont explosé, avec une progression à deux chiffres, tandis que l'habillement et les biens marchands ont progressé respectivement d'environ 7% et 5%.

Mais Wall Street n'a pas fini la semaine complètement serein : les T-Bonds ont subi une dégradation sur l'ensemble de la courbe, avec 4,5 points de base sur le "2 ans" à 4,206%, 2,2 points de base sur le "10 ans" à 4,561% ( 11 points de base en données hebdomadaires) et 1,5 point de base sur le "30 ans" à 5,068%.

Et si les investisseurs ont ignoré les turpitudes géopolitiques qui secouent le golfe Persique, il n'est pas certain que le risque d'escalade puisse être écarté, les principaux networks américains ayant titré toute la journée sur les menaces d'assassinat de Donald Trump par l'Iran (les "services" israéliens se montrant particulièrement préoccupés par cette menace, qu'ils prennent très au sérieux... au point de menacer de reprendre les hostilités avec Téhéran).

Tout peut arriver à tout moment : le pire (ce que Trump promet s'il se fâche) comme le meilleur (ce que Trump publie ensuite pour apaiser les craintes des marchés : il interprète à lui seul le duo good cop, bad cop).

Les spécialistes du pétrole, qui s'étaient couverts mercredi et jeudi (il y avait beaucoup de vendeurs à découvert), se sont un peu détendus ce vendredi, estimant que personne n'avait intérêt à causer l'irréparable.