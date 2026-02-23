Vendredi à Wall Street : la décision de la Cour suprême saluée par les investisseurs
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 07:35
La plus haute instance judiciaire du pays a tranché, par six voix contre trois, contre ces taxes mises en place l'an dernier au titre d'une loi fédérale prévue pour les situations d'urgence nationale. Cette décision a aussitôt rassuré les investisseurs, inquiets d'un enlisement durable des tensions commerciales.
Le président américain a fustigé un jugement "scandaleux" et a annoncé dans la foulée son intention d'instaurer un droit de douane mondial de 10% (un taux porté durant le week-end à 15%) pour une période de 150 jours, en s'appuyant sur la section 122 du Trade Act de 1974, afin de remplacer une partie des dispositifs d'urgence invalidés par la Cour.
Malgré cette décision, la Cour suprême ne s'est pas prononcée sur la question d'un éventuel remboursement des droits déjà collectés. Des milliers d'entreprises dans le monde ont engagé des actions en justice pour contester les mesures tarifaires de l'administration Trump et obtenir le remboursement des sommes versées. D'après certains économistes, plus de 175 milliards de dollars de recettes douanières seraient concernés.
Plus tôt dans la séance, des statistiques ont révélé un ralentissement plus marqué que prévu de la croissance américaine au quatrième trimestre. Selon le Département du Commerce, le PIB des États-Unis n'a augmenté que de 1,4% en rythme annualisé, alors que les économistes attendaient en moyenne une croissance de 3%.
"La fermeture temporaire des agences fédérales (" shutdown ") a réduit le taux de croissance d'environ un point de pourcentage", expliquait Commerzbank. "Alors que l'essor de conditions de financement favorables et celui de l'intelligence artificielle devraient se poursuivre, nous anticipons toujours une forte croissance de l'économie américaine cette année", poursuivait la banque allemande.
Dans le même temps, un autre indicateur a montré une accélération de l'inflation en décembre, soulignant que l'évolution des prix demeurait un enjeu clé pour la Réserve fédérale. En rythme annuel, l'indice des prix à la consommation des ménages (PCE) a progressé de 2,9%, soit 0,1 point de plus que prévu et 0,1 point de plus également qu'en novembre.
Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés estiment désormais à un peu plus de 50% la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt d'ici la réunion de juin.
Cette semaine, l'attention des investisseurs se portera sur la publication des résultats trimestriels de Nvidia mercredi, alors que les valeurs liées à l'intelligence artificielle continuent d'orienter la tendance. Plusieurs statistiques macroéconomiques sont également attendues, notamment l'indice des prix à la production, programmé vendredi prochain.
