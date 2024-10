Véhicules électriques : Valeo et TotalEnergies renforcent leur partenariat

(AOF) - A l’occasion du Mondial de l’Auto de Paris, TotalEnergies et Valeo annoncent le renforcement de leur partenariat en vue de développer des solutions innovantes pour optimiser la performance des batteries de véhicules électriques tout en réduisant l’empreinte carbone du véhicule. Ce partenariat concerne notamment deux grands volets. Le premier est le développement d’une solution innovante de refroidissement pour les batteries des véhicules électriques. Le deuxième est l’amélioration et l’optimisation du véhicule électrique du futur grâce à un fluide unique.

Concernant le premier volet, depuis 2022, Valeo et TotalEnergies développent conjointement une solution de refroidissement immersif (fluide diélectrique) qui permet non seulement de maintenir des températures idéales pour les batteries, mais aussi d'améliorer leurs autonomies, de réduire leurs empreintes carbones et de renforcer la sécurité face aux risques d'emballement thermique. Des essais en conditions réelles sont en cours pour confirmer les performances du système dans le cas de recharges très rapides.

Le deuxième volet consiste à étendre les avantages de ces nouveaux fluides "immersifs " à d'autres composants du véhicule. A terme, l'ambition est de développer une nouvelle gestion thermique des véhicules électriques avec une plus grande efficacité énergétique et une autonomie prolongée des batteries.