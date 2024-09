Véhicule électrique: les équipementiers demandent une "révision substantielle" de la réglementation

(AOF) - "Nous soutenons une révision substantielle de la réglementation guidée par le principe de neutralité technologique, comme l’a récemment préconisé Mario Draghi dans son rapport". C’est ce qu’affirme le Clepa, qui rassemble les équipementiers automobiles actifs en Europe. "Des objectifs plus stricts fixés pour l’année prochaine créent une pression immédiate, tandis que l’interdiction des moteurs à combustion d’ici 2035, même dans les configurations hybrides avancées, est verrouillée par l’objectif de réduction des émissions de 100 %".

" La voie à suivre pour atteindre ces objectifs doit être réévaluée pour garantir l'ouverture technologique et les émissions tout au long du cycle de vie du véhicule, et permettre à toutes les technologies de réduction des émissions de compléter l'électrification au cœur sans mettre en péril la compétitivité de l'industrie ", précise l'organisation.

Le lobby des équipementiers abonde dans le sens de son homologue rassemblant les constructeurs, l'Acea, qui a officialisé ce matin sa demande de report des échéances en matière d'émission de CO2.

Pour le Clepa, cela n'impliquerait pas un renversement de tendance: il faudrait seulement un soutien politique fort pour permettre la commercialisation de technologies neutres pour le climat. Les objectifs seraient la réduction des risques liés aux investissements, l'accélération du déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement et la sécurisation de l'accès aux batteries et aux matières premières.