Véhicule électrique: Ampère (Renault) investit dans l'électronique de puissance

(AOF) - Ampere, filiale électrique de Renault, annonce un accord avec E2-CAD pour une collaboration dans le domaine de l’électronique embarquée, en particulier dans l’électronique de puissance. Ampere acquiert 40% du capital d’E2-CAD "afin de bénéficier de son expertise dans ce domaine" et souligne que l’électronique de puissance "joue un rôle majeur dans la vitesse de recharge, l’autonomie et la conduite d’un véhicule électrique" avec pour rôle de "contrôler, réguler et gérer l’énergie électrique en minimisant les pertes".

E2-CAD se présente comme une société d'ingénierie spécialisée dans l'étude de produits et systèmes électroniques pour les constructeurs et équipementiers automobiles, "avec une spécialisation dans le développement de logiciels complexes, supportant de fortes contraintes de performance et de sureté de fonctionnement, en particulier dans le domaine de la chaîne de traction".

