Veeco Instruments en hausse après un accord de fusion de 4,4 milliards de dollars avec Axcelis Technologies

1er octobre - ** Les actions du fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Veeco Instruments VECO.O augmentent de 7,3 % à 32,64 $ avant le marché après avoir convenu de fusionner avec Axcelis Technologies ACLS.O dans le cadre d'une transaction entièrement en actions
** VECO déclare que la société fusionnée aura une valeur d'entreprise de 4,4 milliards de dollars sur la base du dernier cours de clôture des deux sociétés
** Les actionnaires de VECO recevront 0,3575 action ACLS pour chaque action VECO qu'ils détiennent
** Les actions d'ACLS ont baissé de 4,1 % à 93,6 $ avant la mise sur le marché
** A la dernière clôture, VECO a une capitalisation boursière de 1,83 milliards de dollars, tandis que ACLS a une capitalisation boursière de 3,07 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, ACLS et VECO sont en hausse de 39,75 % depuis le début de l'année et de 13,54 %, respectivement
