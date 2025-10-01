 Aller au contenu principal
Veeco Instruments en hausse après un accord de fusion de 4,4 milliards de dollars avec Axcelis Technologies
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 14:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions du fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Veeco Instruments VECO.O augmentent de 7,3 % à 32,64 $ avant le marché après avoir convenu de fusionner avec Axcelis Technologies ACLS.O dans le cadre d'une transaction entièrement en actions

** VECO déclare que la société fusionnée aura une valeur d'entreprise de 4,4 milliards de dollars sur la base du dernier cours de clôture des deux sociétés

** Les actionnaires de VECO recevront 0,3575 action ACLS pour chaque action VECO qu'ils détiennent

** Les actions d'ACLS ont baissé de 4,1 % à 93,6 $ avant la mise sur le marché

** A la dernière clôture, VECO a une capitalisation boursière de 1,83 milliards de dollars, tandis que ACLS a une capitalisation boursière de 3,07 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, ACLS et VECO sont en hausse de 39,75 % depuis le début de l'année et de 13,54 %, respectivement

Valeurs associées

AXCELIS TECHS
97,6400 USD NASDAQ 0,00%
VEECO INSTRUMENT
30,4300 USD NASDAQ 0,00%
