Le jubilé des deux papes a attiré 33 millions de pèlerins à Rome
information fournie par AFP 05/01/2026 à 15:34

Le pape Léon XIV s'adresse aux pélerins sur la Place Saint-Pierre au Vatican le 4 janvier 2026 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

L'année jubilaire catholique 2025 a attiré plus de 33 millions de pèlerins à Rome, a indiqué lundi le Vatican, alors que les derniers fidèles franchissaient la "Porte Sainte" de la basilique Saint-Pierre.

Le pape Léon XIV fermera les portes en bronze ornées de la basilique lors d'une grande cérémonie mardi, 12 mois après leur ouverture par son prédécesseur, le pape François, décédé en avril.

"Le monde entier est venu à Rome. Des pèlerins sont arrivés de 185 pays" pour 35 événements majeurs, dont un festival pour les jeunes catholiques et la canonisation du premier saint du millénaire, a déclaré l'archevêque Rino Fisichella aux journalistes.

Ces chiffres montrent que cette institution séculaire est toujours "une Église dynamique", a-t-il déclaré devant la presse.

On s'en souviendra également comme d'un jubilé rare avec deux papes. La dernière fois qu'un pape est décédé pendant une "année sainte" remonte à 1700.

Malgré la pluie torrentielle, des milliers de pèlerins ont franchi la porte lundi, dernier jour, beaucoup s'arrêtant pour faire le signe de croix et recevoir une "indulgence plénière", ou pardon pour les péchés confessés.

"C'est vraiment une grâce. Et je me sens très bien", a déclaré Josie Aguirre, 67 ans, originaire des Philippines.

"C'était émouvant, le sentiment était vraiment formidable. La porte du jubilé est un moyen de renouveler la foi des gens, elle rassemble les gens", a-t-elle déclaré à l'AFP.

Le dernier pèlerin franchira l'immense porte, condamnée hors Jubilé par un mur léger, à 17h30 (16h30 GMT).

Organisé par l'Eglise tous les 25 ans, le Jubilé est une période de réflexion et de pénitence pour les plus de 1,4 milliard de catholiques dans le monde.

Selon le Vatican, environ 60% des pèlerins venus assister à l'événement étaient originaires d'Europe et 16% d'Amérique du Nord.

Il y a eu une forte augmentation du nombre d'arrivées après l'élection en mai de Léon XIV, le premier pape américain de l'Église, a-t-il précisé.

Des quartiers importants de Rome ont été rénovés pour le Jubilé, notamment la fontaine de Trevi.

Les détracteurs ont averti que la Ville éternelle pourrait avoir du mal à faire face à des millions de visiteurs supplémentaires, alors qu'elle souffre déjà d'un excès de tourisme et que les transports publics sont - au mieux - irréguliers.

- "Année record" -

Mais le maire de Rome, Roberto Gualtieri, a déclaré aux journalistes que la capitale italienne avait admirablement relevé le défi lors de cette "année record" pour le tourisme.

Selon lui, le "principal héritage" du Jubilé est une "confiance renouvelée dans la possibilité d'améliorer et de transformer la ville", après "une très longue période de stagnation, voire de déclin".

Outre celle de Saint-Pierre, des portes saintes ont été ouvertes dans les trois principales basiliques de Rome pendant l'année jubilaire.

John Yun, un pèlerin de 61 ans, médecin à Vancouver, au Canada, était un peu déçu que seule la porte de Saint-Pierre soit encore ouverte, les trois autres ayant été fermées dans les jours précédents, lorsqu'il est arrivé au Vatican pour la fin du jubilé.

Mais lui et son fils de 21 ans ont réussi à passer celle de Saint-Pierre et étaient impatients de voir le pape Léon XVI lors de l'audience générale de mercredi.

"J'espère qu'il parlera un peu anglais. J'adore entendre le Saint-Père parler anglais", a déclaré M. Yun à l'AFP. "Il pourrait être mon curé, il a un visage très humble et il est ordinaire. Il a l'air un peu maladroit. J'adore ça", a-t-il ajouté.

Selon un expert, la fin du Jubilé devrait marquer un tournant décisif, permettant à Léon XIV de s'approprier pleinement la papauté.

Depuis son élection, le pape né à Chicago a publié des documents préparés par François avant sa mort et a honoré les engagements pris par l'Argentin, tels qu'un voyage au Liban et en Turquie.

"Cette période a été un +monde intermédiaire+ dans lequel l'ancien et le nouveau pontificat se sont chevauchés", a écrit lundi Andrea Gagliarducci, expert du Vatican pour l'agence Catholic News Agency.

"La fin du Jubilé" permettra à Léon XVI "d'affirmer enfin son leadership au-delà de l'héritage du pape François", a-t-il estimé.

Pape Leon XIV
L'offre BoursoBank