Rheinmetall va créer une coentreprise avec MBDA dans les armes laser
Sur la base de leur coopération existante depuis 2019 et de la mise en oeuvre réussie d'un démonstrateur laser naval, la nouvelle entreprise développera et fournira des systèmes d'armes laser innovants et performants, initialement destinés à la marine.
La marine allemande doit recevoir un système d'armes laser opérationnel pour compléter ses canons et missiles guidés. Il est particulièrement efficace pour contrer les drones et autres cibles très agiles à courte et très courte portée.
MBDA et Rheinmetall se disent "idéalement placés pour accomplir cette tâche", ayant auparavant développé conjointement un démonstrateur déjà intégré sur un navire de guerre et testé avec succès en conditions opérationnelles pendant un an.
"L'un des objectifs est de maintenir, créer et développer des emplois en Allemagne à long terme, ainsi que d'assurer la souveraineté nationale et la sécurité de l'approvisionnement en temps de crise", explique Roman Köhne, responsable armes et munitions de Rheinmetall.
