 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Se projeter vers l'avenir après une année 2025 exceptionnelle
information fournie par Amundi 05/01/2026 à 15:24

AMUNDI

AMUNDI

Politique monétaire des Etats-Unis, ralentissement de l'inflation en zone euro, signes d'expansion économique en Chine… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

L'année 2025 a été exceptionnelle en matière de performances, 90% des 30 principales classes d'actifs affichant des rendements positifs, supérieurs à leurs moyennes historiques pour la 3e année consécutive.

L'or, les actions chinoises et l'ensemble des marchés émergents ont enregistré les meilleures performances, avec des rendements supérieurs à 30 %, tandis que les prix du pétrole ont reculé de près de 20%. Les actions américaines ont sous-performé les actions internationales, le S&P 500 affichant une progression de 17,9%, contre 32,7% pour l'indice boursier mondial hors États-Unis (MSCI World ex-US). Les marchés ont progressé malgré les politiques non conventionnelles de l'administration américaine, notamment en matière de droits de douane, qui ont pesé sur l'attrait du dollar américain en tant que valeur refuge. Dans ce contexte, les tensions géopolitiques ainsi que les achats des banques centrales ont continué de soutenir le cours de l'or.

À l'horizon 2026, l'année devrait être marquée par une croissance résiliente, même si des risques subsistent, liés notamment à un ralentissement du marché du travail américain, aux tensions géopolitiques, à l'euphorie des marchés autour de l'intelligence artificielle (IA) et aux déficits budgétaires.

(...)

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président chinois Xi Jinping et le président sud-coréen Lee Jae Myung à Pékin
    Le président sud-coréen veut restaurer les liens avec la Chine en 2026
    information fournie par Reuters 05.01.2026 16:32 

    Le président sud-coréen Lee Jae-myung a déclaré lundi vouloir ouvrir une "nouvelle phase" dans les relations avec la Chine, après avoir rencontré son homologue ‍Xi Jinping lors de sa premier visite à Pékin depuis son entrée en fonction en juin. "Ce sommet sera ... Lire la suite

  • Un restaurant Domino's Pizza à Las Vegas. (Crédit: / Domino's Pizza)
    Domino's Pizza chute après la rétrogradation de TD Cowen à "hold" (conserver)
    information fournie par Reuters 05.01.2026 16:24 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 5 janvier - ** Les actions de Domino's Pizza DPZ.O ont baissé d'environ 3 % à 412,27 $ ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 2 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street portée par les perspectives pétrolières au Venezuela
    information fournie par AFP 05.01.2026 16:17 

    La Bourse de New York évolue en hausse lundi, profitant de l'intention affichée par la Maison-Blanche d'autoriser les compagnies pétrolières américaines à exploiter les gigantesques réserves de brut du Venezuela, après l'enlèvement par les Etats-Unis du président ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : Le mouvement reste haussier
    SCHLUMBERGER : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 05.01.2026 15:57 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank