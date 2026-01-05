Se projeter vers l'avenir après une année 2025 exceptionnelle

AMUNDI

Politique monétaire des Etats-Unis, ralentissement de l'inflation en zone euro, signes d'expansion économique en Chine… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

L'année 2025 a été exceptionnelle en matière de performances, 90% des 30 principales classes d'actifs affichant des rendements positifs, supérieurs à leurs moyennes historiques pour la 3e année consécutive.

L'or, les actions chinoises et l'ensemble des marchés émergents ont enregistré les meilleures performances, avec des rendements supérieurs à 30 %, tandis que les prix du pétrole ont reculé de près de 20%. Les actions américaines ont sous-performé les actions internationales, le S&P 500 affichant une progression de 17,9%, contre 32,7% pour l'indice boursier mondial hors États-Unis (MSCI World ex-US). Les marchés ont progressé malgré les politiques non conventionnelles de l'administration américaine, notamment en matière de droits de douane, qui ont pesé sur l'attrait du dollar américain en tant que valeur refuge. Dans ce contexte, les tensions géopolitiques ainsi que les achats des banques centrales ont continué de soutenir le cours de l'or.

À l'horizon 2026, l'année devrait être marquée par une croissance résiliente, même si des risques subsistent, liés notamment à un ralentissement du marché du travail américain, aux tensions géopolitiques, à l'euphorie des marchés autour de l'intelligence artificielle (IA) et aux déficits budgétaires.

(...)

