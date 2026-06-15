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VAZIVA OBTIENT L’AGREMENT DE LA CNTR ET DEVIENT NOUVEL EMETTEUR DE TITRES-RESTAURANT
information fournie par Boursorama CP 15/06/2026 à 08:00

VAZIVA annonce l’obtention de l’agrément officiel de la Commission Nationale des Titres-Restaurant (CNTR), l’autorisant à émettre et gérer des titres-restaurant dématérialisés. Cette autorisation marque une étape stratégique pour le groupe, qui étend son offre de carte multi-avantages à un nouveau segment à fort potentiel.

La nouvelle solution de titres-restaurant de Vaziva vise à répondre aux attentes des restaurateurs, en particulier indépendants, avec un modèle d’acceptation et de remboursement plus fluide, plus rapide et assorti d’une politique de frais optimisée. Intégrée à une architecture technologique unifiée, elle doit également permettre d’élargir progressivement le périmètre d’acceptation à de nouveaux établissements.

Pour les entreprises et les directions des ressources humaines, cette offre constitue une alternative intégrée permettant de centraliser la gestion des avantages salariés — titres-restaurant, mobilité, culture, loisirs et cadeaux — au sein d’une carte unique. Les salariés déjà détenteurs de la carte Vaziva pourront recevoir leurs titres-restaurant sur le même support, grâce à un dispositif multi-wallets ségrégués.

La prochaine publication financière de Vaziva, relative au chiffre d’affaires du 1er semestre 2026, est prévue le 22 juillet 2026.

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