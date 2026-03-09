VAZIVA lance par placement privé une émission d’obligations convertibles en actions nouvelles (OCA) de 8 M€ à un taux de 7,0% par an et à maturité de 3 ans pour soutenir sa stratégie de croissance et son développement en Europe

VAZIVA annonce le lancement par placement privé d’une émission d’obligations convertibles en actions nouvelles (OCA) pour un montant nominal maximum de 8 000 000 €, correspondant à l’émission de 8 000 obligations d’une valeur nominale unitaire de 1 000 €. Cette opération a vocation à soutenir la stratégie de croissance de VAZIVA, tant sur son marché domestique qu’à l’échelle européenne. Les fonds contribueront également au renforcement des équipes techniques et commerciales afin d’accompagner la scalabilité du modèle SaaS en vue du déploiement d’une offre européenne unifiée.
