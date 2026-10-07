VAZIVA (ALVAZ) - Des investissements qui pèsent temporairement / Opinion: Achat / Objectif: 47,89 € / Potentiel +108%

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Comme l'on pouvait l'anticiper à la lecture les derniers communiqués, Vaziva publie pour le S1 2026 des résultats en repli : l'EBITDA ressort à 1,94 M€ en baisse de -9,7%,le Rex à 1,65 M€ en recul de -14,8% (4,5% du CA, -1 point) et le RN à 1,24 M€, -32,7% (3,4% du CA, -1,8 points).



Cette baisse des résultats est à mettre en relation avec la volonté de la société de consacrer l'exercice 2026 au renforcement de son organisation, à l'accélération de ses investissements technologiques et commerciaux ainsi qu'à l'enrichissement de son offre. L'objectif est de préparer une nouvelle phase de développement et de réaccélérer la croissance à compter de 2027.

Ainsi, dans ce contexte les couts progressent plus vite que le CA avec des achats et autres charges externes en augmentation de +3,1% et des frais de personnels de +23%.

Le RN est lui pénalisé par un taux d'IS désormais normatif (25%) alors qu'il était encore réduit au S1 2025 (5%).

Le bilan demeure solide avec des capitaux propres de 22 M€, un endettement brut de 0,53 M€ et une trésorerie disponible de 3,56 M€ (hors actions propres et autres titres).

La consommation de trésorerie au cours des douze derniers mois s'explique par une réduction significative du passif d'exploitation, le financement de l'acquisition de Pronis Loisirs et les investissements dans sa plateforme technologique.

Perspectives

Concernant la seconde partie de l'exercice, les effets ayant pénalisé la croissance au S1 (modification des modalités de reconnaissance du CA) devraient s'estomper progressivement d'autant que la saisonnalité de l'activité est en principe concentrée sur la fin de l'année .

Nous conservons ainsi notre attente d'un CA 2026 de 70,4 M€, +8,7% soit+16% au S2. Ce retour des volumes devrait favoriser un net rebond des résultats. Nous tablons toujours pour 2026 sur un Rex de 4,35 M€ et un RN de 3,06 M€.