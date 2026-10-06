Vaxcyte en baisse après avoir lancé une émission d'actions et d'obligations convertibles d'un milliard de dollars

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6 octobre - ** L'action du développeur de vaccins Vaxcyte

PCVX.O recule de 1,7 % à 72,60 dollars avant l'ouverture, alors que la société cherche à lever des fonds

** Lundi en fin de journée, PCVX a lancé une offre publique portant sur 500 millions de dollars d’actions et de bons de souscription préfinancés, ainsi que sur 500 millions de dollars d’obligations convertibles arrivant à échéance le 15 octobre 2032

** Lundi, l’action PCVX a bondi d’environ 31 % pour clôturer à 73,82 dollars après que la société a annoncé que son vaccin contre la pneumonie, le VAX-31, avait atteint tous ses principaux objectifs lors d’un essai de phase avancée et avait induit des réponses immunitaires au moins comparables à celles du Prevnar 20 de Pfizer PFE.N et du Capvaxive de Merck

MRK.N

** La société a l’intention d’utiliser le produit net des deux émissions pour financer le développement clinique des programmes VAX-31 destinés aux adultes et aux enfants, y compris le programme de phase 3 en cours pour le VAX-31 chez l’adulte, ainsi que l’essai évaluant son vaccin contre la grippe saisonnière (OPUS-2), entre autres

** Jefferies, Leerink, BofA, Evercore, Goldman Sachs et Guggenheim sont les co-chefs de file de l’offre d’actions; Jefferies, Leerink, BofA, Goldman Sachs et Evercore sont les chefs de file de l’opération d’émissions obligataires

** PCVX, dont le siège est à San Carlos, en Californie, compte environ 148,8 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière de 11 milliards de dollars

** Depuis le début de l'année jusqu'à lundi, le titre a progressé de 60 %

** 9 analystes sur 10 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 1 recommande de « conserver »; objectif de cours médian de 122 dollars, selon LSEG