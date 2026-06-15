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Vattenfall choisit Rolls-Royce SMR pour relancer le nucléaire en Suède
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 15:32

Vattenfall a retenu Rolls-Royce SMR pour fournir une série de petits réacteurs nucléaires modulaires dans le cadre de son projet de nouvelles capacités nucléaires en Suède. Le groupe britannique a été préféré à l'américain GE Vernova, alors que le pays cherche à renforcer sa sécurité énergétique et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2045. Cette décision marque une étape importante puisque la Suède n'a pas lancé de nouveau projet nucléaire depuis plus de quarante ans.

Le projet sera porté par la coentreprise Videberg Kraft, détenue à 80% par Vattenfall et à 20% par un consortium de grandes entreprises suédoises. Les installations seront construites sur le site de la centrale de Ringhals, dans le sud-ouest du pays. Vattenfall avait envisagé soit cinq réacteurs BWRX-300 de GE Vernova, soit trois réacteurs modulaires de Rolls-Royce, pour une capacité totale proche de 1 500 MW. Selon Rolls-Royce, chaque réacteur pourra alimenter environ un million de foyers pendant plus de soixante ans.

Le gouvernement suédois soutient fortement cette relance du nucléaire, estimant que la demande d'électricité pourrait doubler d'ici 2045. Il prévoit de prendre une participation majoritaire de 60% dans Videberg Kraft, sous réserve de l'approbation du Parlement. Pour favoriser les investissements, Stockholm a prévu jusqu'à 440 milliards de couronnes suédoises de prêts, garanties de prix et mécanismes de soutien, avec l'objectif de développer au moins 5.000 MW de nouvelles capacités nucléaires.

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