Vatel Capital signe une nouvelle année de croissance en 2024

• Augmentation de 12% des encours sous gestion à périmètre constant

• 70 nouveaux partenaires distributeurs

• Lancement de GFI Vatel 2 et du FCPR de dette privée Vatel Rendement PME

• Nouveau référencement pour Terres Invest



Paris, le 23 janvier 2025 - Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l’investissement dans les PME cotées, non cotées et le capital investissement durable (forêts, terres agricoles et énergies renouvelables), a encore connu une année riche en actualités et enregistré une nouvelle croissance de ses encours sous gestion, qui dépassent les 550 M€.



Dans un contexte économique perturbé, Vatel Capital affiche une nouvelle hausse d’activité pour l’ensemble de ses gammes de produits en 2024.

La société est parvenue à améliorer le référencement de ses fonds grâce à une gamme variée et complémentaire de placements sur lesquels l’équipe affiche une forte expertise et de bonnes performances historiques.



Ainsi, Vatel Capital, qui compte désormais 1.114 partenaires distributeurs, a vu son niveau de collecte nette progresser de 12% en 2024, portant le montant des encours sous gestion à plus de 550 M€. Dans le même temps, la société a remboursé plus de 23 M€ aux investisseurs sur l’année, hors remboursements partiels.