Vatel Capital : le FCP Vatel Flexible enregistre l'une de ses meilleures performances annuelles depuis sa création

- Le fonds a affiché un gain de 16,5% en 2020 et dépassé ainsi son objectif de 6% annuel capitalisé sur 10 ans



Paris, le 12 janvier 2021 - Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l'investissement dans les PME cotées et non cotées, annonce que son fonds flexible investi sur les small caps enregistre désormais une performance de 83,8% depuis sa création en 2010.

Dans un contexte de marché chahuté par la crise sanitaire et marqué par le recul des grandes capitalisations boursières, le FCP Vatel Flexible (FR0010916916) est parvenu à tirer son épingle du jeu.

Après un gain de 8,48% en 2019, le fonds a, l'an passé, enregistré une performance de 16,5%, nettement supérieure à la moyenne du marché, ce qui lui a permis de dépasser son objectif de performance de 6% annuel capitalisé. Ces bonnes performances permettent au FCP Vatel Flexible d'être noté 5 étoiles Morningstar et 3 étoiles Quantalys.