Vatel Capital lance le FCPI Vatel Innovation et ouvre le GFI Vatel 2 au crédit d’impôt DEFI Forêt

Vatel Capital, société de gestion agréée par l’AMF, lance son offre IR 2026. Le FCPI Vatel Innovation, son 19e FCPI, investira 90 % de son actif dans des Jeunes Entreprises Innovantes (défense, medtech, logiciels, IA…). Il ouvre droit à une réduction d’impôt de 27 %, hors plafonnement global des niches fiscales, dans la limite de 75 000 € de versements (150 000 € pour un couple) et de 50 000 € de réduction sur 2024-2028. Les parts sont bloquées jusqu’au 31 décembre 2036 au plus tard. Vatel Capital a remboursé 12 FCPI, dont 11 en performance positive hors avantage fiscal (les performances passées ne préjugent pas des performances futures). Le GFI Vatel 2, accessible dès 1 000 €, devient éligible au crédit d’impôt DEFI Forêt de 25 % (conservation 8 ans), en alternative à la réduction IR-PME de 18 % (6 ans). Les deux fonds, distribués par des CIF, se souscrivent 100 % en ligne. Avantages accordés sous conditions, en contrepartie d’un risque de perte en capital et d’une durée de blocage.